Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Інтер» втратив коштовного новачка перед відновленням Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Інтер» втратив коштовного новачка перед відновленням Ліги чемпіонів
Кертіс Джонс випав із обойми Крістіана Ківу
фото: LaPresse

Італійський гранд незабаром протистоятиме донецькому «Шахтарю»

Півзахисник Кертіс Джонс потрапив у лазарет міланського «Інтера». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

У четвер англієць пройшов обстеження. Медики діагностували в нього міофасціальне подразнення привідного м'яза правого стегна.  Незабаром на Джонса чекатиме повторний огляд, після якого визначать терміни його відновлення.

Хавбек ризикує пропустити орієнтовно три тижні. Найімовірніше, він пропустить п'ять прийдешніх поєдинків «нерадзуррі». Зокрема, під загрозою участь легіонера в найближчих турах Ліги чемпіонів – 13 жовтня «Інтер» прийме бельгійський «Брюгге», а 21 жовтня вдома протистоятиме донецькому «Шахтарю».

Джонс у нинішньому сезоні провів п'ять матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Влітку «нерадзуррі» віддали за нього 30 млн євро англійському «Ліверпулю».

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матео Ковачіч отримав нагоду повернутися в знайомі місця
«Інтер» знайшов двох кандидатів на заміну ветеранам команди – ЗМІ
Сьогодні, 11:30
Джузеппе Бергомі (праворуч) зустрів Джона Стоунза в Мілані
Новачок «Інтера» надовго потрапив у лазарет
17 вересня, 19:05
Гульєльмо Вікаріо швидко переконав у профпридатності
«Ювентус» викупить воротаря збірної Італії – джерело
Сьогодні, 14:29
П'єр-Еміль Гьойберг узяв участь в усіх поєдинках Ліги націй
Капітан збірної Данії зацікавив «Ювентус» – ЗМІ
6 жовтня, 13:36
Нето (другий праворуч) повернувся в Серію A
«Ювентус» екстрено замінив травмованого воротаря
28 вересня, 17:30
Алексіс Салемакерс вибув із обойми «россонері»
«Мілан» втратив півзахисника збірної Бельгії на тривалий період
6 жовтня, 18:19
Лука Модріч у вересні відсвяткував 41-річчя
Аморім назвав несподіваний фактор вдалих результатів «Мілана»
5 жовтня, 17:54
Альберто Джилардіно знову тренуватиме на елітному рівні
Ексодноклубник Шевченка в «Мілані» став головним тренером «Парми»
29 вересня, 17:11
«Вовки» змінять прописку в найближчі роки
Футбольний гранд Італії отримав дозвіл на будівництво стадіону
29 вересня, 17:59

Футбол

Збірна України з футзалу знищила Бельгію у матчі кваліфікації Євро-2027
Збірна України з футзалу знищила Бельгію у матчі кваліфікації Євро-2027
«Шахтар» та «ПСЖ» націлились на 18-річного півзахисника
«Шахтар» та «ПСЖ» націлились на 18-річного півзахисника
Новачок Прем'єр-ліги отримав дозвіл на повернення вболівальників на трибуни
Новачок Прем'єр-ліги отримав дозвіл на повернення вболівальників на трибуни
Вундеркінд «Арсенала» отримав сертифікати за футбольні рекорди Гіннеса
Вундеркінд «Арсенала» отримав сертифікати за футбольні рекорди Гіннеса
«Інтер» втратив коштовного новачка перед відновленням Ліги чемпіонів
«Інтер» втратив коштовного новачка перед відновленням Ліги чемпіонів
Володар «Золотого м'яча-2022» дорікнув Португалії за знецінення Роналду
Володар «Золотого м'яча-2022» дорікнув Португалії за знецінення Роналду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
92K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
74K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua