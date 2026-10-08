«Інтер» втратив коштовного новачка перед відновленням Ліги чемпіонів

Італійський гранд незабаром протистоятиме донецькому «Шахтарю»

Півзахисник Кертіс Джонс потрапив у лазарет міланського «Інтера». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

У четвер англієць пройшов обстеження. Медики діагностували в нього міофасціальне подразнення привідного м'яза правого стегна. Незабаром на Джонса чекатиме повторний огляд, після якого визначать терміни його відновлення.

Хавбек ризикує пропустити орієнтовно три тижні. Найімовірніше, він пропустить п'ять прийдешніх поєдинків «нерадзуррі». Зокрема, під загрозою участь легіонера в найближчих турах Ліги чемпіонів – 13 жовтня «Інтер» прийме бельгійський «Брюгге», а 21 жовтня вдома протистоятиме донецькому «Шахтарю».

Джонс у нинішньому сезоні провів п'ять матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Влітку «нерадзуррі» віддали за нього 30 млн євро англійському «Ліверпулю».

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.