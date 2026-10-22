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Несподіваний герой «Манчестер Сіті» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Несподіваний герой «Манчестер Сіті» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Філ Фоден узяв на себе роль лідера
фото: EFE

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Півзахисник англійського «Манчестер Сіті» Філ Фоден визнаний найкращим футболістом третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Англієць найбільше доклався до розгрому афінського АЕКа (5:1). Він оформив хет-трик. Також Фоден записав до свого активу результативну передачу на французького півзахисника Раяна Шеркі.

Атакувальний хавбек у голосуванні випередив півзахисника італійського «Комо» Ніко Паса. Аргентинець у протистоянні з англійським «Манчестер Юнайтед» (4:1) двічі забив та оформив асист. Далі розташувалися вінгер англійського «Ліверпуля» Ріо Нгумоха (дві результативні передачі) та хавбек італійського «Наполі» Скотт Мактоміней (дубль).

Фоден у нинішньому сезоні набрав непогану форму. Він провів вісім матчів у всіх турнірах, у яких оформив чотири голи та три асисти. Статистика англійця в минулій кампанії – 50 поєдинків, 10 м'ячів, сім результативних асистів.

До слова, донецький «Шахтар» U-19 зазнав третьої поразки поспіль у Юнацькій лізі УЄФА. Юні «гірники» поступилися міланському «Інтеру» U-19. Команда Олексія Бєліка залишається серед аутсайдерів турніру.

Нагадаємо, раніше «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

 

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК Манчестер Сіті Філ Фоден

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