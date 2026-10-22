Несподіваний герой «Манчестер Сіті» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів
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Півзахисник англійського «Манчестер Сіті» Філ Фоден визнаний найкращим футболістом третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.
Англієць найбільше доклався до розгрому афінського АЕКа (5:1). Він оформив хет-трик. Також Фоден записав до свого активу результативну передачу на французького півзахисника Раяна Шеркі.
Атакувальний хавбек у голосуванні випередив півзахисника італійського «Комо» Ніко Паса. Аргентинець у протистоянні з англійським «Манчестер Юнайтед» (4:1) двічі забив та оформив асист. Далі розташувалися вінгер англійського «Ліверпуля» Ріо Нгумоха (дві результативні передачі) та хавбек італійського «Наполі» Скотт Мактоміней (дубль).
1st: Phil Foden 2nd: Nico Paz 3rd: Rio Ngumoha 4th: Scott McTominay Phil Foden's hat-trick clinches him Player of the Week! 🎩 @PlayStationEU | #UCLPOTW https://t.co/M4E177zybq— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2026
Фоден у нинішньому сезоні набрав непогану форму. Він провів вісім матчів у всіх турнірах, у яких оформив чотири голи та три асисти. Статистика англійця в минулій кампанії – 50 поєдинків, 10 м'ячів, сім результативних асистів.
До слова, донецький «Шахтар» U-19 зазнав третьої поразки поспіль у Юнацькій лізі УЄФА. Юні «гірники» поступилися міланському «Інтеру» U-19. Команда Олексія Бєліка залишається серед аутсайдерів турніру.
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