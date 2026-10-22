Несподіваний герой «Манчестер Сіті» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Філ Фоден узяв на себе роль лідера

Лідеру атак «містян» Ерлінгу Голанду навіть не довелося виходити на поле

Півзахисник англійського «Манчестер Сіті» Філ Фоден визнаний найкращим футболістом третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Англієць найбільше доклався до розгрому афінського АЕКа (5:1). Він оформив хет-трик. Також Фоден записав до свого активу результативну передачу на французького півзахисника Раяна Шеркі.

Атакувальний хавбек у голосуванні випередив півзахисника італійського «Комо» Ніко Паса. Аргентинець у протистоянні з англійським «Манчестер Юнайтед» (4:1) двічі забив та оформив асист. Далі розташувалися вінгер англійського «Ліверпуля» Ріо Нгумоха (дві результативні передачі) та хавбек італійського «Наполі» Скотт Мактоміней (дубль).

1st: Phil Foden 2nd: Nico Paz 3rd: Rio Ngumoha 4th: Scott McTominay Phil Foden's hat-trick clinches him Player of the Week! 🎩 @PlayStationEU | #UCLPOTW https://t.co/M4E177zybq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2026

Фоден у нинішньому сезоні набрав непогану форму. Він провів вісім матчів у всіх турнірах, у яких оформив чотири голи та три асисти. Статистика англійця в минулій кампанії – 50 поєдинків, 10 м'ячів, сім результативних асистів.

До слова, донецький «Шахтар» U-19 зазнав третьої поразки поспіль у Юнацькій лізі УЄФА. Юні «гірники» поступилися міланському «Інтеру» U-19. Команда Олексія Бєліка залишається серед аутсайдерів турніру.

Нагадаємо, раніше «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.