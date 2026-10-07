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Діти військових вивели футболістів на матч Ліги націй Україна – Угорщина

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Діти військових вивели футболістів на матч Ліги націй Україна – Угорщина
Юні вболівальники активно підтримували збірну України

Напередодні матчу з Угорщиною діти зустрілися і поспілкувалися з футболістами збірної України

5 жовтня у Трнаві (Словаччина) перед матчем Україна – Угорщина діти захисників та захисниць вийшли на поле разом із футболістами національної збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Поїздку організувала Українська асоціація футболу в межах ініціативи «За руку з мрією». Дітей для участі обрали серед учасників проєкту «Моя країна – моя команда», який Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України реалізує спільно з УАФ та Українським Червоним Хрестом. Цього разу таку можливість отримали діти Героїв України та військовослужбовців, нагороджених орденом Богдана Хмельницького.

За кожним таким виходом на поле – своя історія.

Дев’ятирічний Ярослав з Кролевця тренується у ДЮСШ «Олімп». Футбол любив і його тато Андрій, який вболівав за київське «Динамо». Він загинув у перший день повномасштабного російського вторгнення:

«На жаль, наш тато не знає про захоплення Ярослава футболом і ніколи вже не побачить його у футбольній формі. Але я знаю, що він хотів, щоб син займався футболом», – розповідає мама хлопчика.

Брати Владислав і Святослав з Житомира займаються футболом із трьох років і зараз грають у «Поліссі». Любов до гри успадкували від батька – військовослужбовця 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, який був одним з організаторів футбольної команди бригади.

Кирило грає за АФК «Нива» та вболіває за Анатолія Трубіна. Любов до футболу хлопець також розділяє з татом, який у юності був активним футбольним гравцем.

Для Ореста футбол – це особливий зв’язок із батьком. Його тато Сергій був одним із лідерів фанатського руху київського «Динамо». Воював у батальйоні «Вовки Да Вінчі».

Напередодні самого матчу діти зустрілися з футболістами, поспілкувалися, пофотографувалися та отримували автографи, а вже наступного вечора, разом із ними, вийшли на поле.

Нагадаємо, УЄФА розпочала розслідування після матчу четвертого туру групового етапу Ліги націй між збірними України та Угорщини.

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Теги: футбол Ліга націй

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