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«Динамо» – «Карпати». Прогноз і анонс на матч восьмого туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» – «Карпати». Прогноз і анонс на матч восьмого туру УПЛ
«Біло-сині» в минулому сезоні поступилася львів'янам
фото: ФК «Динамо»

Принциповий поєдинок відбудеться у столиці

Завтра, 11 жовтня, київське «Динамо» прийме львівські «Карпати» в рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Карпати»

Шанси столичного гранда на 21:10 10 жовтня виглядають переконливішими, впевнені букмекери GGBET. На потенційний успіх «біло-синіх» виставлено коефіцієнт 1,86. Зате ймовірну звитягу львів'ян оцінено кефом 4,22. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 3,89. Тим часом на бойову мирову (1:1) закладено коефіцієнт 6,80. Натомість на тотал менше 1,5 виставлено кеф 4,01.

Передматчевий стан команд

Перед міжнародною паузою «Динамо» здобуло дві перемоги. Спершу підопічні Ігоря Костюка розгромили кам'янець-подільський «Епіцентр» (3:0). Голи до свого активу записали вінгер Ярмоленко, хавбек Лонвейк і форвард Пономаренко. Далі кияни переграли луганську «Зорю» (2:0). Забиті м'ячі оформили півзахисник Бражко та той же Пономаренко.

Натомість «Карпати» набрали чотири очки. Команда Франа Фернандеса здолала ковалівський «Колос» (2:0). Перемогу забезпечили нападники Русин і Сері. Зате з рівненським «Вересом» львів'яни розійшлися миром (1:1). Єдиний м'яч забив хавбек Фелліпе.

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Попереду ще багато футбольних вечорів, важливих очок і матчів, де вирішувати може один момент. «Динамо» продовжує свій шлях в УПЛ, а титульний спонсор клубу GGBET залишається поруч із командою та її вболівальниками. Підтримуй «біло-синіх» разом із GGBET! 

Історія очних зустрічей

Після відродження «Карпат» суперники зіграли чотири поєдинки. Столичний гранд оформив дві перемоги, а в активі «левів» – одна звитяга. Ще один матч завершився внічию.

У минулому сезоні команди спершу розписали результативну нічию у Львові (3:3). У складі «Карпат» голами відзначилися хавбеки Альварес і Бруніньйо, а також оборонець Мірошніченко. За «Динамо» м'ячі забили оборонець Караваєв (дубль) і хавбек Шапаренко. А в Києві «зелено-білі» мінімально перемогли (1:0). Єдиний гол оформив форвард Фаал.

Де дивитися матч «Динамо» – «Карпати»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Традиційно домашні матчі «Динамо» також у прямому ефірі транслює телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.

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Теги: футбол ФК «Динамо» ФК Карпати УПЛ

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