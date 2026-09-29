Батько зірки «Ліверпуля» зганьбився дописом про бійку Циганкова під російську пісню

Мілош Керкез (у центрі) швидко опинився на землі після спалаху емоцій

Угорцям досі важко прийняти поразку від збірної України

Батько оборонця збірної Угорщини Мілоша Керкеза Себастьян вирішив спровокувати українців дописом у соцмережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram провокатора.

Керкез-старший виклав світлину бійки між угорськими та українськими футболістами під завісу поєдинку Ліги націй. Тоді конфлікт між Домініком Собослаї та Віктором Циганковим переріс у сутичку «стінка на стінку». Спровокував такий розвиток подій якраз Керкез-молодший, який вирішив штовхнути лідера «синьо-жовтих».

Саме цей упійманий фотографом момент опублікував батько футболіста. «Блиснув» Керкез-старший і музичними вподобаннями. Супроводом до сторіз він обрав трек російських реперів АК-47 і Ноггано Russian Paradise.

Утім, така провокативна поведінка дивувати не повинна. Керкез-старший – серб за національністю, які відомі здебільшого проросійською позицією. Щоправда, в своєму дописі він тактично оминув той факт, що «хвилина слави» сина тривала недовго. Щойно він зачепив Циганкова, капітан збірної України Микола Матвієнко відправив Керкеза-молодшого додолу.

До слова, напередодні збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.