Батько зірки «Ліверпуля» зганьбився дописом про бійку Циганкова під російську пісню
Угорцям досі важко прийняти поразку від збірної України
Батько оборонця збірної Угорщини Мілоша Керкеза Себастьян вирішив спровокувати українців дописом у соцмережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram провокатора.
Керкез-старший виклав світлину бійки між угорськими та українськими футболістами під завісу поєдинку Ліги націй. Тоді конфлікт між Домініком Собослаї та Віктором Циганковим переріс у сутичку «стінка на стінку». Спровокував такий розвиток подій якраз Керкез-молодший, який вирішив штовхнути лідера «синьо-жовтих».
Саме цей упійманий фотографом момент опублікував батько футболіста. «Блиснув» Керкез-старший і музичними вподобаннями. Супроводом до сторіз він обрав трек російських реперів АК-47 і Ноггано Russian Paradise.
Утім, така провокативна поведінка дивувати не повинна. Керкез-старший – серб за національністю, які відомі здебільшого проросійською позицією. Щоправда, в своєму дописі він тактично оминув той факт, що «хвилина слави» сина тривала недовго. Щойно він зачепив Циганкова, капітан збірної України Микола Матвієнко відправив Керкеза-молодшого додолу.
Milos Kerkez' Dad on Instagram 🇭🇺 pic.twitter.com/VfgVJ1cFTF— Andoni Iraola’s Reds (@ScouseRed0151) September 28, 2026
До слова, напередодні збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.
Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.
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