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Легендарний тренер жорстко розкритикував новий формат Ліги чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний тренер жорстко розкритикував новий формат Ліги чемпіонів
Ван Гал: У Лізі чемпіонів мають грати найкращі команди

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що її хвилює лише прибуток

Нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Главком з посиланням на Goal.

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що її хвилює лише прибуток.

«Це безглуздо – те, який формат турніру вигадала УЄФА. Зараз у ньому може брати участь будь-хто. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ.

Адже вона називається Лігою чемпіонів, чи не так? У ній мають грати найкращі команди. Розрив у рівні команд був би меншим, голів – теж, натомість самі матчі були б набагато якіснішими, а футбол – кращим», – заявив ван Гал.

Луї ван Гал за свою кар'єру він здобув понад 20 трофеїв, працюючи в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Англії.

Найбільшим тріумфом тренера залишається перемога в Лізі чемпіонів 1994/95 з амстердамським «Аяксом». Також він здобував золоті медалі чемпіонатів із «Барселоною» (Ла Ліга), мюнхенською «Баварією» (Бундесліга) та здійснив сенсацію з «АЗ Алкмар» (Ередівізі).

Разом із «Манчестер Юнайтед» фахівець виборював Кубок Англії, а зі збірною Нідерландів виборов «бронзу» на мундіалі у 2014 році.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол тренер Ліга чемпіонів

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