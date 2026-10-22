Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що її хвилює лише прибуток

Нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Главком з посиланням на Goal.

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що її хвилює лише прибуток.

«Це безглуздо – те, який формат турніру вигадала УЄФА. Зараз у ньому може брати участь будь-хто. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ.

Адже вона називається Лігою чемпіонів, чи не так? У ній мають грати найкращі команди. Розрив у рівні команд був би меншим, голів – теж, натомість самі матчі були б набагато якіснішими, а футбол – кращим», – заявив ван Гал.

Луї ван Гал за свою кар'єру він здобув понад 20 трофеїв, працюючи в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Англії.

Найбільшим тріумфом тренера залишається перемога в Лізі чемпіонів 1994/95 з амстердамським «Аяксом». Також він здобував золоті медалі чемпіонатів із «Барселоною» (Ла Ліга), мюнхенською «Баварією» (Бундесліга) та здійснив сенсацію з «АЗ Алкмар» (Ередівізі).

Разом із «Манчестер Юнайтед» фахівець виборював Кубок Англії, а зі збірною Нідерландів виборов «бронзу» на мундіалі у 2014 році.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.