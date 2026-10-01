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Чи продовжить Роналду грати за збірну Португалії? ЗМІ повідомили рішення зіркового форварда

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чи продовжить Роналду грати за збірну Португалії? ЗМІ повідомили рішення зіркового форварда
Роналду: Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які змусили мене залишити збірну
фото: Getty Images

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» нападник Кріштіану Роналду завершить кар'єру в збірній Португалії з футболу після того, як залишив команду перед матчем Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на O Jogo.

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії.

«Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я вирішив залишити розташування команди. Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які змусили мене залишити збірну, якій я завжди віддавався. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку», – написав Роналду.

Напруження між футболістом і Жорже Жезусом виникло після матчу з Норвегією. Перед грою тренер попередив капітана, що планує дати йому відпочинок у двох наступних матчах у рамках програми дозування навантажень. Подібний план стосувався також Бруну Фернандеша. Однак під час зустрічі з Норвегією Роналду відправили розминатися. Футболіст очікував, що вийде на поле, але цього не сталося. На 81-й хвилині Жезус випустив Трінкау, а не капітана. 

«Не настав момент, щоб він вийшов», – пояснив рішення тренер.

Португальська федерація організувала зустріч Роналду та Жезуса в Копенгагені, щоб врегулювати ситуацію. Однак після пресконференції наставника конфлікт отримав новий розвиток.

Жезус заявив, що не бачить серйозної проблеми у відносинах із капітаном і заперечив, що той відмовлявся тренуватися. За словами тренера, під час розмови Роналду сказав: «Я тут, щоб ви вирішували. Якщо хочете, щоб я грав, я гратиму. Якщо хочете, щоб я був на трибунах, я піду на трибуни».

Нагадаємо, національна команда України розписала нічию зі збірною Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй 2026/27.

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Теги: футбол Кріштіану Роналду Ліга націй

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