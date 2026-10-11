«Манчестер Сіті» на «Енфілді» розгромив «Ліверпуль» в матчі АПЛ

«Манчестер Сіті» продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату

11 жовтня відбувся матч шостого туру АПЛ між «Ліверпулем» та «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком».

Коломанди зустрілись у Ліверпулі на стадіоні «Енфілд».

Перший тайм завершився нічийним результатом, хоча господарі поля й мали перевагу по грі та створених моментах.

На 62-й хвилині хавбек «червоних» Райан Гравенберх, після чого команда Андоні Іраоли посипалась: за три хвилини рахунок відкрив Голанд, а згодом шедеврами відзначились Доку та Шеркі.

«Манестер Сіті» з 18 очками йде на першій позиції турнірної таблиці, тоді як «Ліверпуль» з дев'ятьма пунктами посідає восьме місце.

Англійська Прем'єр-ліга. Шостий тур

«Ліверпуль» – «Манчестер Сіті» – 3:0

Голи: Холанд, 65, Доку, 68, Шеркі, 78

Вилучення: Гравенберх, 62

До слова, «Динамо» у центральному матчі туру УПЛ переграло «Карпати». Єдиний гол у матчі забив Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, Вінісіус через червону картку у грі з «Вільярреалом» не допоможе «Реалу» у поєдинку з «Барселоною» – гра відубдеться 25 жовтня о 22:00 за Києвом.

Раніше ЛНЗ вдесятьох переграв «Кудрівку» у поєдинку Прем'єр-ліги.