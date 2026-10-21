Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Інтер» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Інтер» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
Ніколо Барелла (ліворуч) протистояв «гірникам» раніше
фото: ФК «Шахтар»

Чемпіон Італії проекзаменує найкращий клуб України

Сьогодні, 21 жовтня 2026 року, міланський «Інтер» на арені «Джузеппе Меацца» зустрінеться з донецьким «Шахтарем» у поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Інтер» – «Шахтар»

Лідером симпатій на 11:15 21 жовтня стала команда Крістіану Ківу, переконані фахівці GGBET. Домашній успіх «нерадзуррі» оцінено коефіцієнтом 1,23. Натомість на потенційну перемогу «гірників» закладено кеф 11,50. На підсумкову нічию виставлено бал 7,50. Тим часом на сенсаційну звитягу «Шахтаря» (1:0) запропоновано коефіцієнт 27,00. Зате на тотал менше 2,5 виставлено кеф 3,82.

Передматчевий стан команд

«Інтер» стартував у турнірі з двох поразок. Спершу італійський гранд поступився мадридському «Реалу» (1:2). Голом відзначився оборонець Карлос Аугусто. А в другому турі основного раунду «нерадзуррі» зазнали несподіваної поразки від бельгійського «Брюгге» (3:4). Забиті м'ячі до свого активу записали форвард Лаутаро Мартінес (дубль) і нападник Бонні.

Натомість підопічні Арди Турана в стартовому турі змагань розійшовся миром із нідерландським ПСВ (1:1). Гол оформив вінгер Мендоза. Зате минулого тижня «гірники» переграли афінський АЕК (3:1). М'ячі в складі «Шахтаря» забили хавбек Педріньйо, який реалізував одинадцятиметровий, оборонець Тобіас і той же Мендоза

Реклама. 21+

Ліга чемпіонів знову в центрі футбольної уваги! Попереду матчі найкращих клубів Європи, великі протистояння та боротьба за головний трофей.

Стань частиною нової футбольної історії. Підтримуй улюблені команди разом із GGBET – все буде GG!

Орієнтовні склади команд

«Інтер»: Х. Мартінес – Біссек, Аканджі, Бастоні – Діуф, Барелла, Чалханоглу, Зєліньскі, Дімарко – Еспозіто, Тюрам

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Гомес, Педріньйо, Невертон – Еліас

Історія очних зустрічей

Раніше команди зіграли сім поєдинків. «Нерадзуррі» жодного разу не програли українському гранду. Міланці оформили чотири перемоги та три матчі звели внічию.

Останнє рандеву суперників відбулося у сезоні 2021/22. Тоді «Інтер» перетнувся з «гірниками» на груповому етапі Ліги чемпіонів. Спершу команди розписали нічию в Києві (0:0). Згодом італійський гранд переграв «Шахтар» удома (2:0). Дубль оформив форвард Джеко.

Де дивитися матч «Інтер» – «Шахтар»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «ГГБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: футбол ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Інтер (Мілан)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кертіс Джонс випав із обойми Крістіана Ківу
«Інтер» втратив коштовного новачка перед відновленням Ліги чемпіонів
8 жовтня, 17:30
Юнацьку команду «гірників» очолує Олександр Бєлік
«Шахтар» U19 поступився АЕКу в матчі Юнацької ліги УЄФА
14 жовтня, 16:38
Донецький клуб поповнив свій доробок очок у Лізі чемпіонів після матчу з АЕКом
«Шахтар» зіграв з АЕКом у другому турі Ліги чемпіонів: результат матчу
14 жовтня, 23:58
Лаутаро Мартінес є найкращим бомбардиром неррадзурі в історії ЛЧ
Зірка «Інтера» пропустить матч Ліги чемпіонів з «Шахтарем»
15 жовтня, 15:17
Бенжамен Павар пропустить прийдешні поєдинки
«Інтер» втратив чергового футболіста перед матчем із «Шахтарем» у Лізі чемпіонів
16 жовтня, 19:30
«Гірники» взяли три очки малою кров'ю
«Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» у Прем'єр-лізі
17 жовтня, 19:55
Гарм Осмерс вдруге працюватиме з вітчизняним колективом
Бременський контролер судитиме матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів
19 жовтня, 17:26
Серген Ялчин донедавна тренував турецький гранд
Спершу сватали Турана з «Шахтаря». Туреччина офіційно отримала нового тренера
Вчора, 18:18
Крістіан Ківу поспілкувався з пресою
Тренер «Інтера» виділив сильні сторони «Шахтаря» перед матчем Ліги чемпіонів
Вчора, 18:58

Футбол

Ліга чемпіонів: середня результативність у сезоні 2026/27 є найвищою за 66 років
Ліга чемпіонів: середня результативність у сезоні 2026/27 є найвищою за 66 років
Один з лідерів «Шахтаря» Аліссон поділився налаштуванням на гру з «Інтером»
Один з лідерів «Шахтаря» Аліссон поділився налаштуванням на гру з «Інтером»
«Інтер» – «Шахтар»: де дивитися гру третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Інтер» – «Шахтар»: де дивитися гру третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Інтер» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Інтер» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
Дембеле проігнорував Луїса Енріке після вимушеної заміни у матчі з «Барселоною»
Дембеле проігнорував Луїса Енріке після вимушеної заміни у матчі з «Барселоною»
Протести у Франції: «Галатасарай» попросив посилити безпеку матчу Ліги чемпіонів з «Лілем»
Протести у Франції: «Галатасарай» попросив посилити безпеку матчу Ліги чемпіонів з «Лілем»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну