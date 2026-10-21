«Інтер» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

Чемпіон Італії проекзаменує найкращий клуб України

Сьогодні, 21 жовтня 2026 року, міланський «Інтер» на арені «Джузеппе Меацца» зустрінеться з донецьким «Шахтарем» у поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Інтер» – «Шахтар»

Лідером симпатій на 11:15 21 жовтня стала команда Крістіану Ківу, переконані фахівці GGBET. Домашній успіх «нерадзуррі» оцінено коефіцієнтом 1,23. Натомість на потенційну перемогу «гірників» закладено кеф 11,50. На підсумкову нічию виставлено бал 7,50. Тим часом на сенсаційну звитягу «Шахтаря» (1:0) запропоновано коефіцієнт 27,00. Зате на тотал менше 2,5 виставлено кеф 3,82.

Передматчевий стан команд

«Інтер» стартував у турнірі з двох поразок. Спершу італійський гранд поступився мадридському «Реалу» (1:2). Голом відзначився оборонець Карлос Аугусто. А в другому турі основного раунду «нерадзуррі» зазнали несподіваної поразки від бельгійського «Брюгге» (3:4). Забиті м'ячі до свого активу записали форвард Лаутаро Мартінес (дубль) і нападник Бонні.

Натомість підопічні Арди Турана в стартовому турі змагань розійшовся миром із нідерландським ПСВ (1:1). Гол оформив вінгер Мендоза. Зате минулого тижня «гірники» переграли афінський АЕК (3:1). М'ячі в складі «Шахтаря» забили хавбек Педріньйо, який реалізував одинадцятиметровий, оборонець Тобіас і той же Мендоза

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Орієнтовні склади команд

«Інтер»: Х. Мартінес – Біссек, Аканджі, Бастоні – Діуф, Барелла, Чалханоглу, Зєліньскі, Дімарко – Еспозіто, Тюрам

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Гомес, Педріньйо, Невертон – Еліас

Історія очних зустрічей

Раніше команди зіграли сім поєдинків. «Нерадзуррі» жодного разу не програли українському гранду. Міланці оформили чотири перемоги та три матчі звели внічию.

Останнє рандеву суперників відбулося у сезоні 2021/22. Тоді «Інтер» перетнувся з «гірниками» на груповому етапі Ліги чемпіонів. Спершу команди розписали нічию в Києві (0:0). Згодом італійський гранд переграв «Шахтар» удома (2:0). Дубль оформив форвард Джеко.

Де дивитися матч «Інтер» – «Шахтар»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».