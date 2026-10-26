Головні зірки футболу з'явилися на церемонії «Золотий м'яч» 2026: відео

Топові футболісти вже встигли зробити традиційні фото на червоній доріжці

У Лондоні незабаром почнеться церемонія визначення найкращого футболіста року Ballon d'Or. Поки очікування щодо переможців триває, «Главком» пропонує побачити, як найкращі футболісти світу з'являлися на важливому заході.

Поява Гаррі Кейна та Майкла Олісе

Поява Кіліана Мбаппе

Поява Усмана Дембеле

Інші відомі постаті футболу

Також на церемонії можна було помітити й багатьох інших колишніх та нинішніх футболістів. До прикладу, завітав до Лондона легендарний бразилець Роналдо.

Ronaldo is in the house! Watch the Ballon d'Or ceremony live on @DAZNFootball #ballondor https://t.co/qK3ViP6bnZ — Ballon d'Or (@ballondor) — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Не обійдеться захід і без найкращих гравчинь світу. Зокрема, вже з'явилися кадри за участю дворазової переможниці премії Алексії Путеллас.

Alexia Putellas, winner of the 2021 and 2022 Ballon d'Or, is on the red carpet #ballondor https://t.co/efeJ3SPoAO — Ballon d'Or (@ballondor) — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Також на Золотому м'ячі 2026 буде і українське представництво, адже Андрій Шевченко теж уже з'явився у Лондоні.

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Нагадаємо, що початок «Золотого м'яча» 2026 був відкладений на пів години.