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Головні зірки футболу з'явилися на церемонії «Золотий м'яч» 2026: відео

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Головні зірки футболу з'явилися на церемонії «Золотий м'яч» 2026: відео
Гаррі Кейн вже встиг роздати автографи відданим вболівальникам
фото: Ballon d'Or

Топові футболісти вже встигли зробити традиційні фото на червоній доріжці

У Лондоні незабаром почнеться церемонія визначення найкращого футболіста року Ballon d'Or. Поки очікування щодо переможців триває, «Главком» пропонує побачити, як найкращі футболісти світу з'являлися на важливому заході. 

Поява Гаррі Кейна та Майкла Олісе

Поява Кіліана Мбаппе 

Поява Усмана Дембеле

Інші відомі постаті футболу

Також на церемонії можна було помітити й багатьох інших колишніх та нинішніх футболістів. До прикладу, завітав до Лондона легендарний бразилець Роналдо.

Не обійдеться захід і без найкращих гравчинь світу. Зокрема, вже з'явилися кадри за участю дворазової переможниці премії Алексії Путеллас. 

Також на Золотому м'ячі 2026 буде і українське представництво, адже Андрій Шевченко теж уже з'явився у Лондоні. 

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Допис, поширений Ballon d’Or (@ballondorofficial)

Нагадаємо, що початок «Золотого м'яча» 2026 був відкладений на пів години

Теги: Гаррі Кейн Роналдо футбол Золотий м'яч Кіліан Мбаппе Майкл Олісе

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