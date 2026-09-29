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Ексодноклубник Шевченка в «Мілані» став головним тренером «Парми»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ексодноклубник Шевченка в «Мілані» став головним тренером «Парми»
Альберто Джилардіно знову тренуватиме на елітному рівні
фото: LaPresse

Переможець Чемпіонату світу 2006 повернувся до роботи

Італійська «Парма» призначила Альберто Джилардіно керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Колишній форвард збірної Італії обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Карлоса Куести. Джилардіно повернувся на «Енніо Тардіні». У 2002-2005 роках він був основним нападником «хрестоносців». Контракт сторони уклали до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на два.

Італійський фахівець залишався без роботи з лютого. Тоді його звільнила «Піза». Також за плечима Джилардіно досвід із першою та юнацькою командами «Дженоа», «Сієною» (двічі), «Про Верчеллі» та «Реццато».

«Парма» до міжнародної паузи підійшла в нижній половині таблиці Серії A. «Хрестоносці» набрали чотири очки в п'яти турах. Єдину перемогу пармезанці оформили в останньому перед перервою турі – над «Дженоа» (2:1).

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер Серія А ФК «Парма»

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