Жиру є чемпіоном світу 2018 у складі збірної Франції

Історичний момент стався у матчі «Лілля» проти «Арсеналу»

Гравцю «Лілля» Олів'є Жиру у грі Ліги чемпіонів підкорилося унікальне досягнення. Про це повідомляє «Главком».

40-річний форвард став першим французьким гравцем в історії, який вийшов на поле у ​​матчі Ліги чемпіонів у віці 40 років або старше.

Цей історичний момент стався у матчі «Лілля» проти «Арсеналу». Жиру з'явився на полі на 78-й хвилині у матчі, що завершився перемогою лондонців із рахунком 3:0.

Варто зазначити, що 40-річний форвард раніше грав за канонірів та забив більше 100 голів у складі команди.

Жиру є чемпіоном світу 2018 у складі збірної Франції. У 2011-2024 роках форвард захищав кольори національної команди Франції та побив рекорд Тьєррі Анрі за голами (137 поєдинків, 57 м'ячів), який згодом перевершив Кіліан Мбаппе.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.