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«Реал» продовжить контракт з одним з найталановитіших вінгерів світу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Реал» продовжить контракт з одним з найталановитіших вінгерів світу
Арда Гюлер перейшов до «Реала» з «Фенербахче»
фото: Instagram Арди Гюлера

Арда Гюлер продовжить виступи у складі королівського клубу

«Реал» та вінгер Арда Гюлер продовжать угоду до 2032 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського інсайдера Фабріціо Романо.

Лідер збірної Туреччини погодився на продовження контракту з королівським клубом. Сторони узгодили усі деталі нової угоди діючий контракт розрахований ще на три сезони.

Арда Гюлер виступає у складі вершкових з літа 2023 року, за цей час він провів 119 матчів у складі іспанського гранда, забив 19 голів та віддав 28 гольових передач.

«Реал» з 15 пунктами посідає третє місце турнірнохї таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від «Атлетіко» на одне очко і від «Барселони» на шість балів.

У складі королівського клубу виступає український кіпер Андрій Лунін, цього сезону він на поле не виходив.

До слова, «Барселона» всерйоз боїться виключення з Ліги чемпіонів через справу Негрейри.

 

Теги: ФК Реал (Мадрид)

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