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Андрій Лунін пропустив тренування «Реала» перед грою з «Інтером» через хворобу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Андрій Лунін пропустив тренування «Реала» перед грою з «Інтером» через хворобу
Укранець ризикує пропустити поєдинок з «Інтером»
фото: Instagram Андрія Луніна

Усьому виною став грип

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін пропустив тренування іспанського гранда перед поєдинком з «Інтером» через хворобу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Мігеля Анхеля Діаса.

27-річний футболіст прпоускає підготовку до гри через грип. Через травми тренування також пропустили Едер Мілітао, Рауль Асенсіо, Ферлан Менді та Родріго.

Матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Інтером» відбудеться 8 вересня о 22:00 за київським часом.

Цього сезону Андрій Лунін одного разу не вийшов на полі. «Реал» за три матчі Ла Ліги набрав дев'ять очок, у останньому поєдинку вершкові поступились «Бетісу» з рахунком 0:1.

Окрім «Інтера», «Реал» в основному раунді зіграє з «Ромою», «РБ Лейпциг», АЕКом, ПСВ, «Арсеналом», «ЛАСКом» та «Шахтарем».

Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк ризикує не допомогти збірній Україні у чотирьох матчах Ліги націй.

Теги: ФК Реал (Мадрид) ФК Інтер (Мілан) Андрій Лунін Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

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