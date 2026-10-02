Жіночий «Реал» епічно втратив перемогу в Лізі чемпіонів

Гравчиня «Реала» Сильвія Крістобаль забила гол на 88-й хвилині, який за кілька митей був скасований

У матчі другого туру Жіночої Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та «Реалом» на 88-й хвилині стався неочікуваний епізод: арбітриня матчу Сильвія Гасперотті скасувала гол іспанської команди через те, що сама випадково зіштовхнулася з гравчинею «Сіті». Про це повідомляє «Главком».

«Вершкові» першими відкрили рахунок у матчі на 29-й хвилині після вдалої атаки Лінди Кайседо, але вже в другому таймі Хадіджа Шоу зрівняла рахунок для «Манчестер Сіті». Здавалося б, гра йде до другої поспіль нічиєї для обох команд у цьогорічному розіграші головного єврокубкового турніру, аж ось у гравчині «Реала» Сильвії Крістобаль виникла блискуча можливість повернути лідерство мадридському клубу.

18-річна іспанська гравчиня, яка проводила ненайкращий матч (вона п'ять разів втратила м'яч і виграла лише одну дуель з восьми), отримала чудовий шанс на реабілітацію. Вона опинилася у штрафній зоні суперниць і пробила у дев'ятку, забивши другий гол у матчі. Але радість її тривала буквально кілька секунд: виявилося, що перед тим, як Крістобаль відзначилася голом, арбітриня матчу Сильвія Гасперотті зіштовхнулася з гравчинею «Сіті» Бетані Мід. Вона нібито завадила тій перехопити передачу на Крістобаль, а тому гол скасували.

Сказати, що це засмутило іспанську команду, буде очевидною недооцінкою ситуації. Тренер Реала Пау Кесада заявив: «Я ніколи не бачив такого у своєму чортовому житті. Це не Ліга чемпіонів, це щось інше». Незадоволеною була і сама Крістобаль, але їй лишалося лише висловити своє розчарування ситуацією, бо суддя була категоричною.

Після матчу Пау Кесада детальніше проаналізував ситуацію. «Мені важко зрозуміти, чому суддя раніше свистіла, могла би почекати на VAR. Ти даєш дії закінчитися, йдеш у VAR і перевіряєш цей момент», – сказав тренер «Реала». Крім того, він зазначив, що суддя усвідомлювала її помилку. «Арбітриня – чудова людина, але вона знає, що мала дозволити голу відбутися. Суперники теж були здивовані. Бо це було зроблено для того, щоб мене вигнали з поля», – сказав він.

Нагадаємо, що поєдинок Кубка Англії переграють через помилку арбітра.