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Капітан «Реала» отримав діагноз після травми в дербі Мадрида

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Капітан «Реала» отримав діагноз після травми в дербі Мадрида
Федеріко Вальверде ненадовго потрапив у лазарет
фото: EFE

Королівський клуб уникнув втрати провідного футболіста на тривалий час

Півзахисник мадридського «Реала» Федеріко Вальверде пропустить орієнтовно два тижні через травму гомілкостопу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Уругваєць зазнав ушкодження під кінець першого тайму протистояння з мадридським «Атлетіко» (1:2) у 7-му турі іспанської Ла Ліги. «Матрацник» Лі Кан Ін «в'їхав» шипами в ногу хавбеку. Вальверде зміг зіграти повний матч.

Капітан «вершкових» пройшов медичне обстеження після поєдинку. Лікарі столичного гранда діагностували в нього розтягнення зв'язок лівого гомілкостопа третього ступеня. Хавбек буде в розпорядженні Жозе Моурінью після міжнародної паузи.

Вальверде в нинішній кампанії зіграв вісім поєдинків. До свого активу він записав один гол і одну результативну передачу. «Реал» відновить сезон 10 жовтня поєдинком проти «Вільярреала» в Ла Лізі.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Федеріко Вальверде Ла Ліга

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