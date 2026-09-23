«Мілан» запланував трансфер вундеркінда «Реала» – ЗМІ

Італійський гранд уже восени готується до зимових підписань

Форвард мадридського «Реала» Ендрік потрапив до сфери зацікавлень італійського «Мілана». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Calciomercato.

Бразилець нібито став пріоритетною трансферною ціллю «россонері». Італійський гранд намагався підписати нападника влітку. Проте, тоді перехід заблокував новий керманич «вершкових» Жозе Моурінью.

Утім, португальський фахівець поки не надто довіряє Ендріку. У новому сезоні він провів лише чотири хвилини на полі. Майбутнє форварда залежатиме від позиції президента іспанського гранда Флорентіно Переса. Якщо він дозволить трансфер бодай на правах оренди, то в боротьбу за бразильця повернеться столична «Рома».

Ендрік у минулій кампанії не входив у плани тодішнього головного тренера «Реала» Хабі Алонсо. Як наслідок, взимку він поїхав за ігровою практикою у французький «Ліон». У лавах «ткачів» нападник зіграв 21 матч у всіх турнірах, у яких оформив по вісім голів і результативних передач.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.