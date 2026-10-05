«Барселона» всерйоз боїться виключення з Ліги чемпіонів

Каталонський клуб жодного разу не втратив очки у цьому сезоні чемпіонату Іспанії

Синьо-гранатові можут бути виключені з головного єврокубка через справу Негрейри

«Барселона» всерйоз боїться виклюення з Ліги чепміонів через розслідування по справі Негрейри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Керівництво каталонського клубу вражає, що виключення може бути превентивним: синьо-гранатові ризикують залишати головний єврокубок на час розслідування.

Справа Негрейри – корупційний скандал через багатомільйонні виплати «Барселони» колишньому віцепрезиденту Технічного комітету арбітрів Хосе Марії Енрікесу Негрейрі, розлідування якого нещодавно розпочала УЄФА.

«Барселона» цей сезон Ліги чемпіонів розпочала з впевненої перемоги над «Феєнордом» з рахунком 5:1. Загалом синьо-гранатові вже 11 років не вигравали головний єврокубок.

У Ла Лізі команда Фліка йде першою, маючи в своєму активі 21 пункт.

До слова, головний тренер збірної Ірландії Геймір Гадльгрімссон після матчу четвертого туру групового етапу Ліги націй (1:1) закликав УЄФА розводити його команду з блакитно-білими під час жеребкувань.