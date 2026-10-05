Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Барселона» всерйоз боїться виключення з Ліги чемпіонів

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
«Барселона» всерйоз боїться виключення з Ліги чемпіонів
Каталонський клуб жодного разу не втратив очки у цьому сезоні чемпіонату Іспанії
фото: ФК «Барселона»

Синьо-гранатові можут бути виключені з головного єврокубка через справу Негрейри

«Барселона» всерйоз боїться виклюення з Ліги чепміонів через розслідування по справі Негрейри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Керівництво каталонського клубу вражає, що виключення може бути превентивним: синьо-гранатові ризикують залишати головний єврокубок на час розслідування.

Справа Негрейри – корупційний скандал через багатомільйонні виплати «Барселони» колишньому віцепрезиденту Технічного комітету арбітрів Хосе Марії Енрікесу Негрейрі, розлідування якого нещодавно розпочала УЄФА. 

«Барселона» цей сезон Ліги чемпіонів розпочала з впевненої перемоги над «Феєнордом» з рахунком 5:1. Загалом синьо-гранатові вже 11 років не вигравали головний єврокубок.

У Ла Лізі команда Фліка йде першою, маючи в своєму активі 21 пункт.

До слова, головний тренер збірної Ірландії Геймір Гадльгрімссон після матчу четвертого туру групового етапу Ліги націй (1:1) закликав УЄФА розводити його команду з блакитно-білими під час жеребкувань.

Теги: ФК Барселона Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національну збірну України з футболу очікують важкі матчі у словацькій Трнаві
Календар головних спортивних подій на жовтень 2026 року
30 вересня, 10:55
Два з трьох найближчих фіналів ЛЧ пройдуть у Іспанії
«Камп Ноу» прийме фінал Ліги чемпіонів у 2029 році
15 вересня, 12:52
«Фенербахче» зіграв внічию з «Ромою» у першому турі ЛЧ
Тренер «Фенербахче» подав у відставку після матчу Ліги чемпіонів
11 вересня, 19:41
«Гірники» перед стартовим свистком
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів Реклама
10 вересня, 21:54
«Червоно-білі» прагнуть вийти в плейоф головного єврокубка
Перший суперник «Шахтаря» в основному раунді Ліги чемпіонів: досьє на нідерландський ПСВ
10 вересня, 11:00
«Арсенал» дістався до Італії лише увечері вівторка, отримавши менш ніж добу на підготовку до поєдинку
Невиїзний «Арсенал». Англійський клуб застряг у Великій Британії перед матчем Ліги чемпіонів
9 вересня, 17:47
Хвіча Кварацхелія готовий до нових подвигів у головному єврокубку
ПСЖ – «Слован». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів Реклама
9 вересня, 15:00
Ентоні Гордон освоївся на «Камп Ноу»
Новачок «Барселони» повторив давнє досягнення Мессі
7 вересня, 14:57
Федеріко Дімарко має проблеми зі здоров'ям
Лідер «Інтера» опинився в лазареті перед стартом Ліги чемпіонів
6 вересня, 16:29

Футбол

«Реал» продовжить контракт з одним з найталановитіших вінгерів світу
«Реал» продовжить контракт з одним з найталановитіших вінгерів світу
Молодіжна збірна України з футболу розписала нічию з Албанією у спарингу
Молодіжна збірна України з футболу розписала нічию з Албанією у спарингу
«Барселона» всерйоз боїться виключення з Ліги чемпіонів
«Барселона» всерйоз боїться виключення з Ліги чемпіонів
Аморім назвав несподіваний фактор вдалих результатів «Мілана»
Аморім назвав несподіваний фактор вдалих результатів «Мілана»
Тренер збірної Ірландії закликав УЄФА розводити його команду з Ізраїлем
Тренер збірної Ірландії закликав УЄФА розводити його команду з Ізраїлем
Резервіст «Баварії» повторив незвичне досягнення у збірній Німеччини
Резервіст «Баварії» повторив незвичне досягнення у збірній Німеччини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
104K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua