«Барселона» всерйоз боїться виключення з Ліги чемпіонів
Синьо-гранатові можут бути виключені з головного єврокубка через справу Негрейри
«Барселона» всерйоз боїться виклюення з Ліги чепміонів через розслідування по справі Негрейри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.
Керівництво каталонського клубу вражає, що виключення може бути превентивним: синьо-гранатові ризикують залишати головний єврокубок на час розслідування.
Справа Негрейри – корупційний скандал через багатомільйонні виплати «Барселони» колишньому віцепрезиденту Технічного комітету арбітрів Хосе Марії Енрікесу Негрейрі, розлідування якого нещодавно розпочала УЄФА.
«Барселона» цей сезон Ліги чемпіонів розпочала з впевненої перемоги над «Феєнордом» з рахунком 5:1. Загалом синьо-гранатові вже 11 років не вигравали головний єврокубок.
У Ла Лізі команда Фліка йде першою, маючи в своєму активі 21 пункт.
До слова, головний тренер збірної Ірландії Геймір Гадльгрімссон після матчу четвертого туру групового етапу Ліги націй (1:1) закликав УЄФА розводити його команду з блакитно-білими під час жеребкувань.
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