Ямаль пояснив, чому стежить за матчами «Реала»

Ямалю завжди хочеться, щоб «Реал» зазнавав поразок

Нападник «Барселони» Ламін Ямаль розповів за якими клубами Європи він стежить. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Movistar.

«Спостерігаю за «Реалом». Але у випадку із «Реалом» завжди хочеться, щоб вони програли.

ПСЖ? Стежу за ними в Лізі чемпіонів, тому що обожнюю спостерігати, як вони тиснуть на суперника і домінують, хоча якщо суперник грає в Лізі чемпіонів, це дійсно дуже хороша команда.

Щодо «Баварії», не люблю стежити за ними, оскільки знаю, що у чемпіонаті Німеччини вони справді домінують. Не спостерігаю за ними навіть на загальному етапі Ліги чемпіонів, бо маю враження, що вони завжди по-справжньому домінують. Матч «ПСЖ» із «Баварією» був неймовірним», – заявив Ямаль.

Нагадаємо, що «Полісся» з голом Краснопіра переграло «Кривбас» та залишилось лідером УПЛ.

До слова, «Оболонь» з голом голкіпера назарія Федоренка вирвала нічию у матчі сьомого туру УПЛ з «Чорноморцем».

Як повідомлялося, футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів Сеути.

Гравці вийшли на поле у ​​футболках з написом «Todos somos Caballas», що дослівно можна перекласти як «Всі ми – скумбрії». У Іспанії «скумбріями» називають уродженців Сеути.

Однак Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний. Крім того, Мбаппе та Вінісіус ще до рукостискання із суперниками зняли футболки.