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Збірна Іспанії замінила бомбардира ПСЖ на форварда «Реала»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Іспанії замінила бомбардира ПСЖ на форварда «Реала»
Карлос Еспі (праворуч) отримав шанс в іспанській збірній
фото: EFE

Чемпіон світу Ферран Торрес не допоможе «Фурії Росі» в Лізі націй

Головний тренер національної команди Іспанії Луїс де ла Фуенте терміново викликав нападника мадридського «Реала» Карлос Еспі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівської іспанської футбольної федерації.

Форвард молодіжної збірної Іспанії замінив у таборі «Фурії Рохи» Феррана Торреса. Нападник французького «Парі Сен-Жермен» ушкодив гомілкостоп. Спершу він продовжив тренуватися, але збереження симптомів змусило всерйоз узятися за лікування.

Еспі матиме нагоду дебютувати в збірній Іспанії. Раніше він провів результативний матч у молодіжці – п'ять голів і два асисти проти Сан-Маріно U-21. Команда де ла Фуенте зустрінеться з Чехією (3 жовтня) і Хорватією (6 жовтня).

У нинішньому сезоні Еспі провів п'ять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два м'ячі. Влітку «Реал» віддав 25 млн євро за форварда «Леванте».

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: Ліга націй ФК Реал (Мадрид) Ла Ліга футбол

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