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«Шахтар» та «ПСЖ» націлились на 18-річного півзахисника

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Шахтар» та «ПСЖ» націлились на 18-річного півзахисника
Луїс Пачеко є вихованцем «Палмейраса»
фото: Nosso Palestra

«Шахтар» зацікавлений у підписанні Луїс Пачеко 

«Шахтар» слідкує за бразильським півзахисником «Палмейраса» Луїсом Пачеко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Portal do Palestra.

18-річний футболіст знаходиться не тільки на радарах «гірників»: на бразильця також націлився чинни переможець Ліги чемпіонів «ПСЖ».

Луїс Пачеко дебютував у складі «Палмейраса» 11 жовтня 2025 року у віці 17 років у поєдинку чемпіонату Бразиліії проти «Жувентуда».

Цього сезону Луїс Пачеко провів 19 матчів в усіх турнірах, у яких встиг вдзначитись однією гольовою передачею.

«Шахтар» йде на другому місці Української Прем'єр-ліги, маючи в свому активі 18 очок, зароблені за сім турів. У Лізі чемпіонів команда Арди турана стартовала з нічиєї з ПСВ (1:1).

До слова, Володар «Золотого м'яча-2022» Карім Бензема дорікнув збірній Португалії за знецінення Роналду.
 

Теги: ФК «Палмейрас» ФК «Шахтар» УПЛ

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