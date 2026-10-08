Володар «Золотого м'яча-2022» дорікнув Португалії за знецінення Роналду

Багаторічний одноклубник зірки став на його захист у скандалі в національній команді

Ексфорвард збірної Франції Карім Бензема прокоментував виступ збірної Португалії без капітана Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kickoff.

Француз незадоволений реакцією уболівальників і оглядачів на відхід знаменитого нападника з національної команди. Він визнав, що ігровий малюнок піренейської збірної зазнав змін. Утім, бомбардиру не до вподоби нехтування внеском Роналду в історію місцевого футболу.

«Португалія перемогла, і так, гра команди могла виглядати гнучкішою, коли Кріштіану пішов із поля. Але це не перекреслює спадщину Роналду. Одна перемога – і люди раптом забувають, хто роками тягнув цю збірну на власних плечах голами, рекордами та одержимістю перемогами. Пам'ять у футболі коротка», – заявив Бензема.

Роналду минулого тижня скандально покинув табір збірної Португалії. Рекордсмен піренейців за голами та матчами побив горщики з керманичем національної команди Жорже Жезушем. Той нібито узгодив із ветераном ігровий час у міжнародну паузу, але відійшов від угоди.

Конфлікт розгорівся після поєдинку 2-го туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Форвард повинен був зіграти 30 хвилин. Зі старту другого тайму Роналду розминався, але Жезуш так і не випустив його на поле.

Роналду сподівався на компенсацію ігрового часу в наступному турі Ліги націй. Утім, на пресконференції перед поєдинком проти збірної Данії Жезуш заявив, що ветеран знову залишиться в запасі. Після цього нападник зібрав речі та поїхав геть.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.