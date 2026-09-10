Тренер «Шахтаря» Туран проведе переговори з турецьким клубом – джерело

«Трабзонспор» хоче переманити коуча «гірників»

«Трабзонспор» планує провести переговори з коучем «Шахтаря» Ардою Тураном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ajansspor.

Представник турецької Суперліги готується до ще одних переговорів з 39-річним фахвцем після матчу гірників з ПСВ у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 10 вересня о 19:45 за Києвом.

У складі «Трабзонспора» виступають два українських футболісти: захисник Арсеній Батагов та півзахисник Руслан Маліновський.

Арда туран працює з донецьким «Шахтарем» з літа 2025 року: під його керівництвом гірники взяли золото чемпіонату України 2025/26, а також вийшли до півфіналу Ліги конференцій, де поступились «Крістал Пелас» з загальним рахунком 2:5.

Наразі «Шахтар» посідає друге місце таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 12 очок. У ЛЧ на гірників чекають ігри з ПСВ, АЕКом, «Інтером», «Спортінгом», «Фенербахче», «Слованом», «РБ Лейпциг» та «Реалом».

«Трабзонспор» цього сезону виступатиме у Лізі конференцій де зустрінеться з «Фрайбургом», «Гартсом», «Яблонцем», «ЦСКА» Софія, «КУПСом» та «Црвєною Звєздою».

Нагадаємо, «Шахтар» переграв «Карпати» з рахунком 2:1 у матчі п'ятого туру чемпіонату України.

До слова, що поєдинок між ПСВ та «Шахтарем» розсудить турецька бригада арбітрів на чолі з Халілом Умутом Мелером.