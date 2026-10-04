Дворазовий володар Кубка України отримав серйозне обмеження від ФІФА

Вітчизняний клуб матиме проблеми з комплектацією команди

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила одеському «Чорноморцю» реєструвати нових гравців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Трансферний бан запровадили 2 жовтня. «Моряки» не зможуть заявити новачків до усунення порушень. Найімовірніше, йдеться про фінансові зобов'язання перед кимось з колишніх футболістів.

Оскільки заборону не встановили на певну кількість трансферних вікон, то «Чорноморець» матиме нагоду відбутися переляком. Щойно керівництво клубу владнає проблеми, бан із «моряків» знімуть. Утім, підписати зараз вільних агентів одеситам не вдасться.

«Чорноморець» йде над зоною вильоту Прем'єр-ліги. Підопічні Романа Григорчука набрали п'ять очок у шести матчах. Наступний поєдинок «моряки» зіграють 10 жовтня проти «Харкова».

До слова, київське «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» з Луганська в УПЛ. М'ячі забили хавбек Бражко та форвард Пономаренко. Голи сталися у фінальні 10 хвилин.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» у Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.