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Дует із «Шахтаря» голами доклався до чергової перемоги молодіжної збірної Бразилії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Дует із «Шахтаря» голами доклався до чергової перемоги молодіжної збірної Бразилії
Лука Мейрелліш (другий ліворуч) приймає вітання Бруніньйо
фото: CBF

«Гірники» допомогли оформити розгром суперника

Збірна Бразилії U-20 з чотирма футболістами донецького «Шахтаря» впевнено здолала однолітків із Мексики (4:0). Про це повідомляє «Главком».

До розгромної перемогли долучилися півзахисники Ізакі Сілва та Габріель Карвалью, вінгер Бруніньйо та нападник Лука Мейрелліш. Останній записав у свій актив гол і результативну передачу. Натомість Бруніньйо подвоїв перевагу «селесао».

Після першого тайму на табло горіли нулі. Проте, зі стартом другої половини бразильська молодіжка взялася до справи. Відкрив рахунок нападник Ейттор Вінісіус, а ще один гол оформив атакувальний хавбек Жуан Пауло.

Раніше Бразилія U-20 здобула перемоги над ровесниками зі США (2:0) та Данії (4:1). У поєдинку проти останніх забитим м'ячем відзначився Бруніньйо.

До слова, раніше «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. Гірники повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

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Теги: ФК «Шахтар» УПЛ футбол

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