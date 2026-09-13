«Зоря» не втримала перемогу над «Буковиною» у Прем'єр-лізі

Суперники поділили очки в Кам'янці-Подільському

Чернівецька «Буковина» розписала нічию з луганською «Зорею» (1:1) у 6-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Господарі спробували взяти ситуацію під контроль у дебюті. Та швидким голом «жовто-чорних» приголомшила команда Віктора Скрипника. Попара розігнав контратаку луганців, на фініші якої Пердута підхопив відскок і переграв Пенькова з близької відстані.

До перерви «Буковина» спромоглася лише на дальній удар Вітенчука, з яким упорався Сапутін. Цікавіше стало зі стартом другої половини. Спершу Пердута з льоту відправив м'яч над воротами, а Дахновський у відповідь пробив вище рамки з лінії штрафного.

Далі господарі почали тиснути. Сапутін парирував удари Кожушка та Стасюка. Потім голкіпер «Зорі» впорався зі ще однією спробою Вітенчука та добиванням Дадашова. Останній згодом не зміг переграти воротаря і головою після навісу з лівого флангу.

Та вистояти до фінального свистка луганцям не судилося. «Буковина» відігралася на 81-й хвилині. Це Бусько з правого флангу прострілив на лінію штрафного, а там Танковський класно поклав корпус і в дотик від стійки вгатив у сітку – 1:1 у підсумку.

Українська Прем'єр-ліга. Шостий тур

«Буковина» – «Зоря» – 1:1

Голи: Танковський, 81 – Пердута, 7

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До слова, черкаський ЛНЗ упевнено здолав «Оболонь» з Києва в УПЛ. «Насінники» забили три м'ячі до перерви. Натомість «пивовари» змогли відповісти лише одним у другому таймі.

Нагадаємо, львівські «Карпати» на виїзді розібралися з «Колосом» із Ковалівки. «Леви» відзначилися двічі в першій половині. Хлібороби відквитати бодай один м'яч не зуміли.