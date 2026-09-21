Рідкісний гол від воротаря «Оболоні» та перервана невдала серія від «Колоса»: результати сьомого туру УПЛ

Голкіпер «Оболоні» Назарій Федорівський став другим воротарем в історії чемпіонату України, який забив гол з гри

Сьомий тур подарував низку цікавих результатів

Сьомий тур Української Прем'єр-ліги подарував один з найбільш історичних моментів в історії УПЛ. Про це та інші цікаві результати тижня повідомляє «Главком» в цьому огляді туру.

Фантастика від воротаря «Оболоні»

«Оболонь» вирвала нічию в матчі з «Чорноморцем», хоча ще в компенсований час поступалася 0:1. Одесити першими відкрили рахунок на 37-й хвилині після удару Попова і до останніх хвилин утримували мінімальну перевагу. Проте на 90+2-й хвилині воротар «Оболоні» Назарій Федорівський пішов до чужого штрафного на подачу кутового і головою відправив м'яч у сітку.

Для Федорівського цей гол став особливим не лише через врятоване очко. Воротарі в українській Прем'єр-лізі забивали вкрай рідко, а голкіпер «Оболоні» став лише другим в історії УПЛ, хто відзначився з гри, не виконуючи пенальті. Матч при цьому кілька разів переривався через повітряні тривоги і загалом поєдинок тривав майже чотири години.

Перша перемога «Колоса»

«Колос» нарешті здобув свою першу перемогу в сезоні, обігравши «Кудрівку» у результативному матчі (3:2). Господарі першими вийшли вперед на 19-й хвилині, але ковалівці ще до перерви перевернули гру: спочатку Олександр Демченко зрівняв рахунок, а через шість хвилин Данііл Хрипчук забив другий м'яч гостей.

Після перерви «Колос» продовжив атакувати й на 55-й хвилині Ндукве збільшив перевагу до двох голів. Проте «Кудрівка» не здалася: Смирний на 62-й хвилині оформив дубль і скоротив відставання до мінімуму. Господарі мали ще час для порятунку, однак «Колос» втримав рахунок 3:2 та нарешті перервав свою безвиграшну серію.

«Динамо» перемогло «Зорю» за три хвилини

«Динамо» довго не могло зламати оборону «Зорі» у Запоріжжі. Після першого тайму команди пішли на перерву за рахунку 0:0, а господарі продовжували зберігати інтригу й у другій половині зустрічі. Киянам довелося чекати аж до 83-ї хвилини, щоб відкрити рахунок.

Розв'язка настала практично миттєво. Спочатку Володимир Бражко на 83-й хвилині вивів «Динамо» вперед, а вже через три хвилини Матвій Пономаренко подвоїв перевагу киян (2:0). Для нападника цей гол став продовженням його результативної серії в чемпіонаті, адже він забив у другому матчі поспіль, а «Динамо» вчетверте поспіль завершило матч УПЛ без пропущених м'ячів.

В інших поєдинках туру «Полісся» мінімально перемогло «Кривбас» (1:0), «Шахтар» розгромив ЛНЗ (3:0), «Харків» та «Лівий берег» перемогли з рахунками 2:0, а «Карпати» сенсаційно втратили очки з «Вересом» попри лідерство у матчі (1:1).

Наступний тур пройде 10 жовтня, де усі команди зіграють свої матчі в один день. Перед цим провідні гравці українських клубів доєднаються до легіонерів для виступів за збірну України в перших чотирьох поєдинках Ліги націй.

УПЛ 2026/2027. Сьомий тур

Голи: Попов (37) – Федорівський (90+2)

Голи: Краснопір (6)

Голи: Парако (52), Забергджа (70)

Голи: Бражко (83), Пономаренко (86)

Голи: Волошин (20), Воробчак (63)

Голи: Смирний (19, 62) – Демченко (30), Хрипчук (36), Ндукве (55)

Голи: Фелліпе Вієйра (24) – Гонсалвеш (82)

Голи: Педріньйо (63), Невертон (69), Ісаке Сілва (83)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого тижня фаворити синхронно перемогли у скороченому турі УПЛ.