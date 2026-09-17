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Півзахисник збірної України приголомшив голом через півполя за «Шахтар»: відео

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Півзахисник збірної України приголомшив голом через півполя за «Шахтар»: відео
Єгор Назарина забив прямим ударом зі штрафного
фото: ФК «Шахтар»

Українець підтвердив статус майстра стандартів

Хавбек донецького «Шахтаря» Єгор Назарина відкрив рахунок у поєдинку 1/16 фіналу Кубка України проти «Вільхівців». Про це повідомляє «Главком».

«Гірники» приїхали на Закарпаття напіврезервним складом. Назарина вийшов у старті чемпіонів України. Більше того, півзахиснику доручили роль капітана команди.

Із тягарем відповідальності хавбек упорався. Саме він вивів «Шахтар» уперед на 30-й хвилині. Назарина взявся виконувати штрафний метрів за 35 до воріт закарпатців. Українець вирішив не розігрувати м'яч і розрядив «гармату» з центральної зони – кіпер навіть не ворухнувся.

Для Назарини цей гол став другим у нинішньому сезоні. Раніше він провів п'ять матчів у Прем'єр-лізі та забив «Епіцентру» з Кам'янця-Подільського (2:0). Він також отримав запрошення до збірної України на прийдешні поєдинки Ліги націй.

До слова, раніше «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. Гірники повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Шахтар» Єгор Назарина

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