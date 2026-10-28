Скандал через мем з Мао Цзедуном: Китай відреагував на вибачення Кіліана Мбаппе

Китайські компанії почали розривати рекламні контракти з Мбаппе

Китай прокоментував вибачення французького футболіста Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву офіційного речника МЗС КНР Го Цзякунь.

«Ми надаємо значення вибаченням, що були ним принесені», – сказав Го Цзякунь. Представник МЗС після уточнюючого питання журналістів не пояснив, чи вибачення спортсмена зможуть пом'якшити бойкот.

Після вибачень футболіста у Медіакорпорації Китаю заявили, що оцінюватимуть не лише його слова, а й дії. Там висловили сподівання, що іспанська Ла Ліга, мадридський «Реал» і сам Мбаппе зроблять уроки з того, що сталося, принесуть щирі вибачення і виправлять свої помилки.

Раніше в одному з інтерв'ю Мбаппе розповів, що його улюблений мем – це його обличчя, відредаговане за допомогою графічного редактора і накладене на обличчя якогось «китайського диктатора». Мова йшла про Мао Цзедуна – засновника Китайської комуністичної партії, якого у Китаї вважають національним героєм.

У відповідь китайські компанії почали розривати рекламні контракти з французом. Зокрема, з відповідними заявами виступили виробник енергетичних напоїв «Дунпен» та один із найбільших постачальників молока в КНР «Менню».

У «Дунпен» зазначили, що «рішуче виступають проти будь-яких дій, які ображають національні почуття», і проявляють до них «нульову толерантність».

«Слова і дії, що ображають почуття китайського народу, природно, викликають одностайну відсіч з боку всіх кіл китайського суспільства», – прокоментував на брифінгу Го Цзякунь припинення співпраці компаній з КНР з Мбаппе.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе попросив вибачення за власні висловлювання про Мао Цзедуна.

Капітан збірної Франції опублікував заяву трьома мовами – рідною французькою, китайською і англійською.

«Під час недавнього інтерв'ю я відреагував на власне зображення. Мій коментар був необдуманим, і тепер я розумію, що він зачепив багатьох людей у Китаї та китайських спільнотах по всьому світу. Я перепрошую перед усіма, кого засмутили мої слова. Я зовсім не хотів цього. Я глибоко поважаю китайський народ та його історію і щиро шкодую», – написав Мбаппе.