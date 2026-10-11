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ЛНЗ вдесятьох переграв «Кудрівку» у поєдинку Прем'єр-ліги

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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ЛНЗ вдесятьох переграв «Кудрівку» у поєдинку Прем'єр-ліги
Черкащани минулого сезону завоювали срібло чемпіонату України
фото: ФК ЛНЗ

Черкащани підійнялись на шосте місце турнірної таблиці

11 жовтня відбувся матч восьмого туру УПЛ між ЛНЗ та «Кудрівкою». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Черкасах на стадіоні «Черкаси-Арена». Гра стартувала на 15 хвилин пізніше заплановного часу через повітряну тривогу.

Господарі поля вийшли уперед вже на 9-й хвилині завдяки точному удару Таллеса Бренера з пенальті. На 36-й хвилині черкащани залишились вдесятьох через другу жовту картку Артура Рябова. За рахунку 1:0 команди пішли на перерву.

На початку другої 45-хвилинки Артур Рябов фантастичним ударом подвоїв перевагу ЛНЗ. Хоч гості згодом і зуміли відіграти один м'яч, проте на більше їх не вистачило.

ЛНЗ з 11 пунктами йде на шостому місці турнірної таблиці УПЛ. «Кудрівка» з двома очками посідає останню позицію.

Українська Прем'єр-ліга. Восьмий тур

ЛНЗ – «Кудрівка» – 2:1

  • Голи: Таллес, 9 (пенальті), Пасіч, 48 – Овусу, 68
  • Вилучення: Рябов, 36

До слова, «Динамо» у центральному матчі туру УПЛ переграло «Карпати». Єдиний гол у матчі забив Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, Вінісіус через червону картку у грі з «Вільярреалом» не допоможе «Реалу» у поєдинку з «Барселоною» – гра відубдеться 25 жовтня о 22:00 за Києвом.

Раніше «Харків» переграв «Чорноморець» у матчі восьмого туру УПЛ.

Теги: футбол УПЛ ФК ЛНЗ

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