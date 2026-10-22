Тимчасовий тренер «Динамо» запросив двох іноземців у штаб

Польський фахівець взяв собі двох помічників

Виконувач обов'язків головного тренера київського «Динамо» Мацей Кендзьорек залучив до роботи двох нових асистентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренерський штаб столичного гранда поповнили Даніель Войташ і Гжегож Войтковяк. Перший донедавна був помічником керманича польського «Радомяка». Натомість другий залишався без роботи з весни, коли завершив дворічний період роботи з дублем познанського «Леха».

Кендзьорек став в. о. головного тренера «біло-синіх» після звільнення Ігоря Костюка. Поляк був його помічником, а до цього працював у штабі Олександра Шовковського. Також за його плечима робота в низці колективів на батьківщині.

Оновлений штаб «Динамо» готуватиме столичний гранд до поєдинку 10-го туру Прем'єр-ліги проти «Кудрівки». Матч запланований на 23 жовтня. Натомість 27 жовтня «біло-сині» протистоятимуть донецькому «Шахтарю» у Класичному в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

До слова, київська «Оболонь» вдома здолала «Верес» із Рівного в УПЛ. Голкіпер «пивоварів» Федорівський оформив гольову передачу. Столична команда покинула зону прямого вильоту.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.