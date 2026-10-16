Тренер «Баварії» розкрив стан травмованого капітана команди

Німецький гранд без провідного футболіста втратив очки на євроарені

Керманич мюнхенської «Баварії» Венсан Компані поділився подробицями щодо відновлення воротаря Мануеля Ноєра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Ветеран пропустив матч основного раунду Ліги чемпіонів проти норвезького «Вікінга» (3:3). Участь голкіпера в прийдешньому турі Бундесліги залишається під питанням. У суботу «ротен» приймуть РБ «Лейпциг».

«Учора Ману ще не тренувався. Тож сьогодні маємо подивитися, як він почувається і яка ситуація загалом. Наразі більше інформації немає. Роль лікаря брати на себе не хочу. Це травма стопи, а не стегна чи плеча. Відновлення не триватиме надто довго», – заявив Компані.

За словами тренера, Ноєр передусім повинен позбутися дискомфорту. Далі він повернеться до тренувань. На полі голкіпер з'явиться, коли матиме оптимальну фізичну форму.

Ноєр у нинішньому сезоні провів шість поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив чотири м'ячі. Зберіг ворота сухими воротар у трьох матчах. Імовірно, ця кампанія буде для ветерана останньою у професіональній кар'єрі.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала «Боруссія» Д.