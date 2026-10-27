«Барселона» отримала смішний штраф за спробу переманити Альвареса

Хуліан Альварес став яблуком розбрату між грандами

Лідер Ла Ліги отримав вердикт після розгляду скарги конкурента

Іспанська «Барселона» отримала штраф від Королівської іспанської футбольної федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Функціонери розглянули ситуацію навколо нападника «матрацників» Хуліана Альвареса. «Блаугранас» намагалися підписати аргентинця в обхід «Атлетіко». Столичний гранд поскаржився на порушення «Барсою» етичних норм.

Конфлікт розгорнувся під час Чемпіонату світу 2026. «Барселона» розпочала перемовини з Альваресом, хоча не отримала згоди мадридців на трансфер. Як наслідок, федерація оштрафувала каталонців на 602 євро за «невиконання вказівок, інструкцій, угод або нормативних зобов'язань».

Альварес розпочав нинішній сезон у складі «Атлетіко». Він зіграв дев'ять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу форвард записав два голи та дві результативні передачі.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.