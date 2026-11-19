Головний тренер брянського футбольного клубу «Динамо» Андрій Канчельскіс вирішив залишити свою посаду. Про це повідомляє «Главком».

Цього сезону брянське «Динамо» залишило дивізіон «Золото» Другої ліги. Навесні 2027 року команда зіграє у групі «Срібло».

Канчельскіс очолював брянське «Динамо» із грудня 2024 року.

Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.

У 1991-1995 роках Канчельскіс був гравцем «Манчестер Юнайтед». У його складі він виграв чемпіонат Англії (двічі), Суперкубок Європи, Кубок Англії, Кубок Англійської ліги, Суперкубок Англії (двічі).

Після розвалу СРСР Канчельскіс виступав за збірну Росії з футболу.

Він публічно не засуджує російську агресію проти України. Варто зазначити, що мама Андрія Канчельскіса станом на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну проживала у Кропивницькому.

Нагадаємо, Андрій Канчельскіс у березні незаконно відвідував анексований Росією український Крим.

Клуб Канчельскіса брянське «Динамо» проводило у Криму навчально-тренувальні збори.

Канчельскіс на територію окупованого Криму разом з іншими російськими футболістами та тренерами брянського «Динамо» потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями він порушив законодавство України.

Варто зазначити, що в КК України є стаття про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.