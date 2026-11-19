Скандальний ексгравець «Динамо» втратив роботу в Росії
Андрій Канчельскіс у березні 2025 року незаконно відвідував анексований Росією український Крим
Головний тренер брянського футбольного клубу «Динамо» Андрій Канчельскіс вирішив залишити свою посаду. Про це повідомляє «Главком».
Цього сезону брянське «Динамо» залишило дивізіон «Золото» Другої ліги. Навесні 2027 року команда зіграє у групі «Срібло».
Канчельскіс очолював брянське «Динамо» із грудня 2024 року.
Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.
У 1991-1995 роках Канчельскіс був гравцем «Манчестер Юнайтед». У його складі він виграв чемпіонат Англії (двічі), Суперкубок Європи, Кубок Англії, Кубок Англійської ліги, Суперкубок Англії (двічі).
Після розвалу СРСР Канчельскіс виступав за збірну Росії з футболу.
Він публічно не засуджує російську агресію проти України. Варто зазначити, що мама Андрія Канчельскіса станом на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну проживала у Кропивницькому.
Нагадаємо, Андрій Канчельскіс у березні незаконно відвідував анексований Росією український Крим.
Клуб Канчельскіса брянське «Динамо» проводило у Криму навчально-тренувальні збори.
Канчельскіс на територію окупованого Криму разом з іншими російськими футболістами та тренерами брянського «Динамо» потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями він порушив законодавство України.
Варто зазначити, що в КК України є стаття про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
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