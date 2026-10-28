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Черговий українець оформив гол у складі «Жирони»: відео

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Черговий українець оформив гол у складі «Жирони»: відео
Олександр Пищур (ліворуч) приймає вітання партнерів
фото: ФК «Жирона»

Молодий форвард відкрив лік забитим м'ячам на Піренеях

Нападник молодіжної збірної України Олександр Пищур доклався до перемоги «Жирони» над «Куарте» (2:0) в рамках 1/64 фіналу Кубка Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Форвард вийшов у старті «червоно-білих» на протистояння. На полі він провів 74 хвилин. Голом українець відзначився на 60-й хвилині, коли перед воротами скористався передачею Донні ван де Бека.

Пищур приєднався до «Жирони» влітку. Угорський «Дьйор» отримав за нього орієнтовно 900 тисяч євро. З тих пір українець зіграв дев'ять поєдинків у всіх турнірах, а забитий «Куарте» м'яч став для нього першим у футболці «жирондинців».

Нападник став четвертим українцем, який забивав у складі «Жирони». Раніше кольори команди захищали Віктор Циганков (20 голів) і Артем Довбик (24). Досі в лавах каталонців залишається Владислав Ванат (19 м'ячів).

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

Теги: ФК Жирона футбол

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