Моріясу Хадзіме пішов із посади керманича національної команди Японії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Тренер повинен був відійти від керма «синіх самураїв» після Кубка Азії-2027. Турнір був запланований на січень-лютий. Проте, оскільки господарем змагань обрана Саудівська Аравія, але через безпекову ситуацію в регіоні Кубок Азії перенесли на кінець 2027 року.

Як наслідок, Моріясу попрощався з японською збірною серією товариських матчів восени. Зокрема, в листопаді його підопічні зіграли два спаринги. Спершу Японія переграла збірну Бразилії (3:2), а потім поступилася Парагваю (1:2).

Моріясу працював зі збірною Японії з літа 2018 року. Жоден інший фахівець так довго місцеву національну команду не тренував. Під його керівництвом «сині самураї» двічі вийшли в плейоф Чемпіонату світу та дійшли до фіналу Кубка Азії-2019.

До слова, нещодавно Росія опинилася під загрозою втрати членства у ФІФА. Російський футбольний союз розгляне допуск до змагань команд із окупованих регіонів України. Ідеться про фейковий «Севастополь».

Нагадаємо, раніше ФІФА суворо покарала Єгипет за критику суддівства на Чемпіонаті світу 2026. Дисциплінарний комітет вирішив покарати трьох представників «фараонів». Під санкціями опинилися головний тренер, менеджер і нападник національної команди.