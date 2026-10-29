Боротьба за перемогу в Кубку України набирає обертів

«Епіцентр» та «Кривбас» здобули звитяги в 1/8 фіналу Кубка України

У середу, 29 жовтня, визначилися ще два чвертьфіналісти Кубка України з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри «Чернігів» – «Епіцентр»

На стадіоні у Щасливому завершився матч 1/8 фіналу Кубка України між «Черніговом» та «Епіцентром». Через тривалі повітряні тривоги у Чернігові 28 жовтня команди встигли зіграти лише 22 хвилини.

Зустріч поновилася з гола гостей: на 24-й хвилині Андрій Миронюк замкнув простріл з лівого флангу від Артура Козака. «Чернігів» зумів відновити рівновагу в компенсований до першого тайму час – результативного удару завдав Артур Безгубченко.

Гра йшла до нічиєї в основний час, проте на 86-й хвилині оборона «Чернігова» допстила помилку. Максим Євпак перехопив м'яч у суперника, вийшов на воротаря Михайла Татаренка та встановив остаточний переможний рахунок матчу на користь «Епіцентра».

Хід гри «Зоря» – «Кривбас»

«Зоря» першою відкрила рахунок: Джордан забив швидкий гол вже на 7-й хвилині. «Кривбас» зумів доволі швидко зрівняти рахунок: вже на 27 хвилині Вілівальд відзначився забитим м'ячем.

Більше команди у цій грі голів не забивала. Доля путівки в 1/4 фіналу вирішувалася вже у серії пенальті. У підсумку, саме «Кривбас» продовжить боротьбу за трофей.

Кубок України, 1/8 фіналу

«Чернігів» – «Епіцентр» 1:2

Гол: Безгубченко, 45+2 – Миронюк, 24, Євпак, 86

«Зоря» – «Кривбас» 1:1 (пен. – 2:3)

Голи: Джордан, 7 – Вілівальд, 27

Нагадаємо, у голосуванні за «Золотий м'яч» 20206 року Кейн випередив форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Третім став нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль.

Лідер «Баварії» став п'ятим англійцем із нагородою після Стенлі Меттьюза, Боббі Чарльтона, Кевіна Кігана та Майкла Оуена.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році. Її переможцями були троє українців

Андрій Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Ігор Бєланов – у 1986-му, а Олег Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».