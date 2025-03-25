Андрій Канчельскіс під час перебування в анексованому Криму

Клуб Канчельскіса брянське «Динамо» проводить в анексованому Криму навчально-тренувальні збори

Колишній футболіст київського «Динамо» Андрій Канчельскіс незаконно відвідав анексований Росією український Крим. Про це інформує «Главком».

56-річний Канчельскіс наразі є головним тренером брянського «Динамо». Цей клуб проводить у Криму навчально-тренувальні збори.

Канчельскіс на територію окупованого Криму разом з іншими російськими футболістами та тренерами брянського «Динамо» потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями він порушив законодавство України.

Варто зазначити, що в КК України є стаття про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.

У 1991-1995 роках Канчельскіс був гравцем «Манчестер Юнайтед». У його складі він виграв чемпіонат Англії (двічі), Суперкубок Європи, Кубок Англії, Кубок Англійської ліги, Суперкубок Англії (двічі).

Після розвалу СРСР Канчельскіс виступав за збірну Росії з футболу.

Він публічно не засуджує російську агресію проти України. Варто зазначити, що мама Андрія Канчельскіса продовжує проживати у Кропивницькому.

Нагадаємо, росіянин Євген Байдусов, який незаконно відвідував анексований Крим, здобув золото чемпіонату Європи з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 77 кг.

Варто зазначити, що у 2022 років Байдусов незаконно відвідував анексований Крим.

Також Байдусов з літерою «Z» на футболці проводив майстер-клас для дітей.

Разом з тим, Міжнародна федерація боротьби вважає Байдусова «нейтральним атлетом» та допускає його до змагань.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували зрадника з Криму – дитячого шахового та футбольного тренера Олега Харуту.

Олег Харута народився та виріс у Севастополі. Був дитячим тренером з шахів та футболу. Десять років пропрацював учителем фізкультури у севастопольській школі №17 і за сумісництвом у ДЮСШ та севастопольській філії Московського державного університету.

Сили оборони ліквідували зрадника Харуту на території Курської області (РФ).