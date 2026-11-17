Україна зіграє з Грузією сьогодні, 17 листопада, о 21:45 за київським часом

Стала відома заявка збірної України з футболу на матч Ліги націй проти Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поза заявкою збірної України опинилися Олександр Андрієвський, Іван Варфоломєєв та Владислав Ванат.

Україна зіграє з Грузією сьогодні, 17 листопада, о 21:45 за київським часом.

Грузія і Україна розіграють третє місце в групі B2.

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»)

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»)

Нападники: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Артем Довбик («Болонья»).

Нагадаємо, національна команда України програла збірній Північній Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27.