Стала відома заявка збірної України на вирішальну гру з Грузією в Лізі націй
Грузія і Україна розіграють третє місце в групі B2
Стала відома заявка збірної України з футболу на матч Ліги націй проти Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Поза заявкою збірної України опинилися Олександр Андрієвський, Іван Варфоломєєв та Владислав Ванат.
Україна зіграє з Грузією сьогодні, 17 листопада, о 21:45 за київським часом.
Склад збірної України
Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),
Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»)
Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»)
Нападники: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Артем Довбик («Болонья»).
Нагадаємо, національна команда України програла збірній Північній Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27.
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