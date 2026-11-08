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«Шахтар» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 12 туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 12 туру УПЛ
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фото: ФК «Динамо»

Класичне протистояння прийме Львів

Сьогодні, 8 листопада, донецький «Шахтар» на стадіоні «Арена Львів» зустрінеться з київським «Динамо» в рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шахтар» – «Динамо»

Лідером симпатій на 9:50 8 листопада став чинний чемпіон, стверджують фахівці GGBET. Потенційну перемогу «гірників» оцінено коефіцієнтом 1,69. Зате на ймовірну звитягу столичного гранда закладено кеф 5,20. На підсумкову нічию запропоновано бал 4,00. Натомість на результативну мирову (2:2) виставлено коефіцієнт 13,50. Тим часом на тотал менше 1,5 запропоновано кеф 3,59.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі «Шахтар» переграв київську «Оболонь» (2:0). Дубль до свого активу записав вінгер Аліссон. Перед цим підопічні Арди Турана розписали нічию з луганською «Зорею» (0:0). Посеред тижня «гірники» програли матч Ліги чемпіонів лісабонському «Спортінгу» (0:1).

«Динамо» же здолало криворізький «Кривбас» (2:0) у минулому турі УПЛ. Голами відзначилися форвард Пономаренко та вінгер Ярмоленко, який реалізував одинадцятиметровий. Згодом останній отримав червону картку й пропустить Класичне. Раніше «біло-сині» перемогли «Кудрівку» (3:1). Забиті м'ячі оформили хавбеки Михайленко та Піхальонок. Третій – автогол оборонця Векляка.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли на рівні УПЛ/Вищої ліги 76 поєдинків. «Гірники» мають перевагу – 30 перемог проти 25-ти в столичного гранда. Ще 21 матч завершився внічию.

У минулому сезоні «Шахтар» двічі здолав «біло-синіх». Спершу команда Турана виграла домашній поєдинок (3:1). Забиті м'ячі оформили нападник Егіналдо та вінгер Невертон, а півзахисник киян Кабаєв відправив м'яч у власні ворота. Гол «Динамо» записав до свого активу хавбек Буяльський. А в столиці «Шахтар» оформив вольову перемогу (2:1). На забитий м'яч форварда Пономаренка «гірники» відповіли голами нападників Траоре та Феррейри.

Майже два тижні тому команди перетнулися в 1/8 фіналу Кубка України. Гору взяв «Шахтар» (3:0). Голами відзначилися вінгер Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. «Динамо» відповіло лише червоними картками – оборонців Михавка та Тіаре, а також нападника Герреро після фінального свистка.

Де дивитися матч «Шахтар» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.

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Теги: футбол ФК «Динамо» ФК «Шахтар» УПЛ

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