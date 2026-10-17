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«Полісся» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч дев'ятого туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч дев'ятого туру УПЛ
Микола Шапаренко готовий зустрітися з Олександром Андрієвським
фото: ФК «Динамо»

Центральний поєдинок туру відбудеться в Житомирі

Завтра, 18 жовтня, житомирське «Полісся» прийме київське «Динамо» в рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Динамо»

Шанси команд на 13:15 17 жовтня виглядають приблизно рівними, вважають букмекери GGBET. На потенційний успіх «поліських вовків» запропоновано коефіцієнт 2,40. Тим часом на ймовірну перемогу столичного гранда закладено кеф 2,91. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 3,45. Зате виїзну звитягу «Динамо» (0:1) оцінено коефіцієнтом 8,20. Натомість на тотал менше 2,0 запропоновано кеф 2,62.

Передматчевий стан команд

Після міжнародної паузи «Полісся» втратило очки. Підопічні Руслана Ротаня лише в доданий арбітром час врятували нічию з чернівецькою «Буковиною» (2:2). Голами відзначилися півзахисники Брагару та Велетень. Останній реалізував одинадцятиметровий.

Натомість команда Ігоря Костюка переграла львівські «Карпати» (1:0). Переможний м'яч у другому таймі оформив форвард Пономаренко. На той час «леви» грали вдесятьох через вилучення. Один із героїв цього поєдинку – воротар Бущан – пропустить матч проти житомирян через умови оренди.

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Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли шість матчів. Перевага на боці «біло-синіх» – кияни оформили чотири перемоги. Натомість Полісся лише одного разу перемогло столичний гранд. У минулому сезоні «Динамо» двічі переграло житомирян.

Спершу багаторазовий чемпіон України розгромив «поліських вовків» удома (4:1). На гол хавбека Йосефі забитими м'ячами відповіли нападник Герреро, півзахисник Буяльський (дубль) та вінгер Волошин. Натомість на виїзді «біло-сині» перемогли скромніше (2:1). Цього разу за «Полісся» забив вінгер Гуцуляк, а в складі киян дубль оформив форвард Пономаренко.

Де дивитися матч «Полісся» – «Динамо»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.

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Теги: футбол ФК «Динамо» УПЛ ФК «Полісся»

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