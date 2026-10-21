«Шахтар» U-19 зазнав третьої поразки поспіль у Юнацькій лізі УЄФА
Підопічні Олексія Бєліка залишаються без очок у турнірі
Міланський «Інтер» U-19 переграв однолітків із донецького «Шахтаря» (2:0) в основному раунді Юнацької ліги УЄФА. Про це повідомляє «Главком».
«Нерадзуррі» забили по м'ячу в кожному з таймів. Під завісу першого рахунок відкрив Вукай. Вінгер скористався необачним виходом кіпера Чимпоєша та відправив м'яч у незахищені ворота з-за меж штрафного.
Подвоїти перевагу господарі зуміли в середині другої половини. Цього разу міланцям допоміг відскок. Форвард Каррара зреагував на рикошет і влучно пробив із центру штрафного.
«Шахтар» U-19 зазнав третьої поразки в турнірі. Команда Олексія Бєліка залишається серед аутсайдерів основного раунду Юнацької ліги УЄФА. Наступний матч юні «гірники» зіграють 3 листопада проти лісабонського «Спортінга» U-19.
Юнацька ліга УЄФА. Основний раунд, третій тур
«Інтер» U-19 – «Шахтар» U-19 – 2:0
- Голи: Вукай, 45+1, Каррара, 75
До слова, раніше «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» із Ковалівки в УПЛ. Голами відзначилися оборонці Тобіас і Бондар. «Гірники» закріпилися в лідерах дивізіону.
Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» упевнено переграв АЕК із Афін у Лізі чемпіонів. Забиті м'ячі оформили хавбек Педріньйо та вінгер Мендоза. Ще один м'яч – автогол воротаря Бріньйолі.
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