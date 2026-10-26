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Стало відомо, чи візьме Мессі участь у церемонії вручення «Золотого м'яча»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, чи візьме Мессі участь у церемонії вручення «Золотого м'яча»
Мессі пропустить церемонію вручення «Золотого м'яча»
фото: Getty Images

Церемонія вручення «Золотого м'яча» пройде у понеділок, 26 жовтня, у Лондоні

Аргентинський нападник Ліонель Мессі не буде присутній на церемонії вручення «Золотого м'яча». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Touchline.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Мессі може відвідати церемонію вручення «Золотого м'яча», щоб вручити нагороду переможцю. Однак, цю інформацію спростував інсайдер Фабриціо Романо.

Церемонія вручення «Золотого м'яча» пройде у понеділок, 26 жовтня, у Лондоні.

Список номінантів на «Золотий м'яч-2026»

Загалом на приз претендуватимуть 30 футболістів. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня. Цьогоріч захід відбудеться в Лондоні на честь першого володаря нагороди – сера Стенлі Меттьюза.

Повний перелік претендентів на «Золотий м'яч» у 2026 році:

  • Джуд Беллінгем («Реал», збірна Англії)
  • Пау Кубарсі («Барселона», збірна Іспанії)
  • Марк Кукурелья («Челсі»/«Реал», збірна Іспанії)
  • Усман Дембеле (ПСЖ, збірна Франції)
  • Луїс Діас («Баварія», збірна Колумбії)
  • Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», збірна Португалії)
  • Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті», збірна Норвегії)
  • Габріел Магальяес («Арсенал», збірна Бразилії)
  • Гаррі Кейн («Баварія», збірна Англії)
  • Ашраф Хакімі (ПСЖ, збірна Марокко)
  • Ламін Ямаль («Барселона», збірна Іспанії)
  • Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, збірна Грузії)
  • Маркіньйос (ПСЖ, збірна Бразилії),
  • Садьйо Мане («Аль-Наср», збірна Сенегалу),
  • Лаутаро Мартінес (Інтер, збірна Аргентини)
  • Кіліан Мбаппе («Реал», збірна Франції)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ, збірна Португалії)
  • Ліонель Мессі («Інтер Маямі», збірна Аргентини)
  • Майкл Олісе («Баварія», збірна Франції)
  • Жуан Невеш (ПСЖ, збірна Португалії)
  • Вільян Пачо (ПСЖ, збірна Еквадору)
  • Хуліан Кіньйонес («Аль-Кадісія», збірна Мексики)
  • Деклан Райс («Арсенал», збірна Англії)
  • Родрі («Манчестер Сіті»/«Барселона», збірна Іспанії)
  • Фабіан Руїс (ПСЖ, збірна Іспанії)
  • Ферран Торрес («Барселона»/ПСЖ, збірна Іспанії)
  • Вільям Саліба («Арсенал», збірна Франції)
  • Дайо Упамекано («Баварія», збірна Франції)
  • Вінісіус Жуніор («Реал», збірна Бразилії)
  • Вітінья (ПСЖ, збірна Португалії)

Володарі «Золотого м'яча» за останні 10 років

У 2016 році завершилася співпраця France Football з ФІФА. Журнал знову почав вручати нагороду самостійно. З тих пір приз отримали шість футболістів.

Список володарів «Золотого м'яча» в 2016-2025 роках:

  • 2016 – Кріштіану Роналду
  • 2017 – Кріштіану Роналду
  • 2018 – Лука Модріч
  • 2019 – Ліонель Мессі
  • 2020 – нагороду не вручали через пандемію Covid-19
  • 2021 – Ліонель Мессі
  • 2022 – Карім Бензема
  • 2023 – Ліонель Мессі
  • 2024 – Родрі
  • 2025 – Усман Дембеле

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: Ліонель Мессі Золотий м'яч футбол

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