Роналдо забив 980 голів в офіційних матчах за клуби та збірну Португалії

Роналду: Люди не цінують форму, в якій я перебуваю, та мої голи

Португальський нападник «Аль-Насра» Кріштіану Роналду вважає, що він є найкращим футболістом в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN Portugal.

Роналдо наразі забив 980 голів в офіційних матчах за клуби та збірну Португалії.

«Люди не цінують форму, в якій я перебуваю, та мої голи. Якщо я забиваю 920 голів, 925, 930… Найкращий в історії — це я і крапка. Цифри говорять самі за себе. Якщо я дістануся туди (до 1000 голів), це буде чудово, це мета, але я не думаю про довгострокову перспективу», – сказав Роналду в інтерв'ю CNN Portugal.

Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, він ставав чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй. Йому належать рекорди за кількістю голів в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу.

Роналду також є п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.