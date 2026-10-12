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Кріштіану Роналду назвав найкращого гравця в історії футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Кріштіану Роналду назвав найкращого гравця в історії футболу
Роналдо забив 980 голів в офіційних матчах за клуби та збірну Португалії
фото: Getty Images

Роналду: Люди не цінують форму, в якій я перебуваю, та мої голи

Португальський нападник «Аль-Насра» Кріштіану Роналду вважає, що він є найкращим футболістом в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN Portugal.

Роналдо наразі забив 980 голів в офіційних матчах за клуби та збірну Португалії.

«Люди не цінують форму, в якій я перебуваю, та мої голи. Якщо я забиваю 920 голів, 925, 930… Найкращий в історії — це я і крапка. Цифри говорять самі за себе. Якщо я дістануся туди (до 1000 голів), це буде чудово, це мета, але я не думаю про довгострокову перспективу», – сказав Роналду в інтерв'ю CNN Portugal.

Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, він ставав чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй. Йому належать рекорди за кількістю голів в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу.

Роналду також є п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Кріштіану Роналду футбол

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