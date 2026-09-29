АПЛ визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги
Містяни десять разів ставали чемпіонами Англії
Англійська Прем'єр-ліга визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги. Про це повідомляє «Главком».
У заяві йдеть про те, що англійський гранд клуб використовував низку фіктивних комерційних угод зі спонсорами, завдяки який штучно збільшував свої доїоди, а разом з цим зменшував заявлені витрати. Ефект від цих схем складає 900 мільйонів фунтів.
Разом з тим містяни подавали неправдиву фінансову звітність, приховуючи реальний стан своїх фінансів від аудиторів та футбольних регуляторів.
Порушуання зафіксовані в період з сезону 2009/10 до кампанії 2017/18.
Поки що керівництвом ліги не визначилось з покаранням для «Манчестер Сіті». До 2 жовтня у віцечемпіона Англії буде право на подання апеляції.
«Манчестер Сіті» наразі посідає перше місце АПЛ, маючи в своєму активі 15 очок та відрив від «Арсеналу» у три пункти.
До слова, «Манчестер Сіті» не буде позбавлено титулів через порушення фінансових правил АПЛ.
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