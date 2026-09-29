Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

АПЛ визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
АПЛ визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги
Містяни є лідером туінрної таблиці АПЛ
фото: пресслужба АПЛ

Містяни десять разів ставали чемпіонами Англії

Англійська Прем'єр-ліга визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги. Про це повідомляє «Главком».

У заяві йдеть про те, що англійський гранд клуб використовував низку фіктивних комерційних угод зі спонсорами, завдяки який штучно збільшував свої доїоди, а разом з цим зменшував заявлені витрати. Ефект від цих схем складає 900 мільйонів фунтів.

Разом з тим містяни подавали неправдиву фінансову звітність, приховуючи реальний стан своїх фінансів від аудиторів та футбольних регуляторів. 

Порушуання зафіксовані в період з сезону 2009/10 до кампанії 2017/18.

Поки що керівництвом ліги не визначилось з покаранням для «Манчестер Сіті». До 2 жовтня у віцечемпіона Англії буде право на подання апеляції.

«Манчестер Сіті» наразі посідає перше місце АПЛ, маючи в своєму активі 15 очок та відрив від «Арсеналу» у три пункти.

До слова, «Манчестер Сіті» не буде позбавлено титулів через порушення фінансових правил АПЛ.

Теги: АПЛ ФК Манчестер Сіті НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць
Визначився футбольний клуб, чий офіційний сайт є найпопулярнішим у світі
Вчора, 18:30
Саїд Абу-Фархі переборщив зі святкуванням
Стрільба чи більярд. Футболіст збірної Ізраїлю дивно відсвяткував гол і отримав вилучення
25 вересня, 11:27
Ендрік отримав варіант із переїздом до Серії A
«Мілан» запланував трансфер вундеркінда «Реала» – ЗМІ
23 вересня, 16:56
Для команди Франа Фернандеса це третя втрата очок у сезоні
«Карпати» втратили очки в матчі чемпіонату України з «Вересом»
20 вересня, 17:34
Михайло Мудрик навряд допоможе «синьо-жовтим»
Погані новини для збірної України. Мудрик травмувався на тренуванні «Тоттенгема»
9 вересня, 20:44
Єгор Ярмолюк у цьому сезоні зіграв чотири матчі та віддав один асист
Збірна України ризикує залишитись без топ-легіонера на матчі Ліги націй
7 вересня, 14:10
Артем Бондаренко приєднався до «Аль-Ахлі»
«Аль-Ахлі» виключить Артема Бондаренка з заявки на чемпіонат Саудівської Аравії
4 вересня, 11:53
Михайло Мудрик перебрався з «Челсі» до «Тоттенгема»
Британський журналіст пояснив, чому Мудрик перейшов до «Тоттенгема» замість «Лідса»
2 вересня, 15:35
Збірна України святкує розгромну перемогу над Пакистаном
Збірна України розгромила Пакистан та вийшла до плейоф ЧС-2026 з сокки
1 вересня, 13:10

Футбол

Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2010 продовжив контракт за океаном
Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2010 продовжив контракт за океаном
АПЛ визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги
АПЛ визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги
«Я просто в захваті від таких гравців». Зідан знайшов улюбленця у збірній Франції
«Я просто в захваті від таких гравців». Зідан знайшов улюбленця у збірній Франції
Футбольний гранд Італії отримав дозвіл на будівництво стадіону
Футбольний гранд Італії отримав дозвіл на будівництво стадіону

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
70K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Сьогодні, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua