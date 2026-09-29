АПЛ визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги

Містяни десять разів ставали чемпіонами Англії

Англійська Прем'єр-ліга визнала «Манчестер Сіті» винним у порешеннях фінансових правил ліги. Про це повідомляє «Главком».

У заяві йдеть про те, що англійський гранд клуб використовував низку фіктивних комерційних угод зі спонсорами, завдяки який штучно збільшував свої доїоди, а разом з цим зменшував заявлені витрати. Ефект від цих схем складає 900 мільйонів фунтів.

Разом з тим містяни подавали неправдиву фінансову звітність, приховуючи реальний стан своїх фінансів від аудиторів та футбольних регуляторів.

Порушуання зафіксовані в період з сезону 2009/10 до кампанії 2017/18.

Поки що керівництвом ліги не визначилось з покаранням для «Манчестер Сіті». До 2 жовтня у віцечемпіона Англії буде право на подання апеляції.

«Манчестер Сіті» наразі посідає перше місце АПЛ, маючи в своєму активі 15 очок та відрив від «Арсеналу» у три пункти.

До слова, «Манчестер Сіті» не буде позбавлено титулів через порушення фінансових правил АПЛ.