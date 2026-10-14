«Шахтар» впевнено переміг АЕК у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Донецька команда видала блискучу кінцівку матчу

Донецький «Шахтар» повернувся до виступів у Лізі чемпіонів перемогою над АЕК (3:1) у другому турі основного етапу. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

«Шахтар» активно розпочав зустріч із АЕКом і вже на старті створив кілька нагод відкрити рахунок. На третій хвилині гірників урятувала стійка після удару головою Мукуді, а згодом Аліссон змусив Бріньйолі вступити в гру. Українська команда відповідала атаками через фланги, проте грецький голкіпер упевнено діяв у воротах.

Поступово АЕК вирівняв гру та почав знаходити простір біля штрафного майданчика донеччан. На 28-й хвилині Піліос пройшов лівим флангом і віддав передачу на Маєра, який точним ударом у нижній кут вивів гостей уперед. «Шахтар» опинився в ролі наздоганяючого, але не відмовився від активних дій в атаці.

На 33-й хвилині арбітр після перегляду VAR призначив пенальті за фол Філіпе проти Аліссона. Педріньйо впевнено реалізував одинадцятиметровий, пробивши в кут, протилежний від того, куди стрибнув воротар. Наприкінці тайму Педру Енріке ще й перевірив міцність поперечини, тож до перерви гірники мали підстави розраховувати на більше, ніж нічийний рахунок, але на табло все ще виднілося 1:1.

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Після перерви команди продовжили обмінюватися небезпечними моментами. Уже на 49-й хвилині Піліос вибіг на тет-а-тет з Різником, але голкіпер «Шахтаря» врятував свою команду. Згодом Марін потужно пробив зі штрафного під поперечину, проте Різник знову зіграв надійно. Гірники відповідали власними атаками, а після замін намагалися додати швидкості попереду.

Донеччани продовжували шукати можливості для взяття воріт, однак АЕК не дозволяв їм регулярно завершувати атаки ударами з вигідних позицій. І таки знайшли свій момент на 80-й хвилині, коли Вінісіус виконав простріл із правого кута штрафного майданчика, а голкіпер АЕКа Бріньйолі невдало зіграв і відправив м'яч у власні ворота. Цей епізод приніс «Шахтарю» перевагу 2:1, яку команда не просто зберегла до фінального свистка. Гірники забили втретє на 86-й хвилині, коли Мендоса гарно відправив м'яч під праву стійку. Завдяки цьому «Шахтар» здобув свою першу перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону.

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Другий тур (14 жовтня)

«Шахтар» – АЕК 3:1 (1:1)

Голи: Педріньйо (34), Бріньйолі (автогол, 80), Мендоса (86) – Маєр (28)

Нагадаємо, що легіонер збірної України розкрив подвійну мотивацію на матч із «Шахтарем» у Лізі чемпіонів.