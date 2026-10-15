Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Зірка «Інтера» пропустить матч Ліги чемпіонів з «Шахтарем»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Зірка «Інтера» пропустить матч Ліги чемпіонів з «Шахтарем»
Лаутаро Мартінес є найкращим бомбардиром неррадзурі в історії ЛЧ
фото: Instagram Лаутаро Мартінеса

Лаутаро Мартінес отримав травму стегна

Нападник «Інтера» Лаутаро Мартінес отримав ушкодження стегна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на клубну пресслужбу.

29-річний футболіст прпоустить найближчий місяць через розтягнення м'язів задньої поверхні лівого стегна, яке він отримав у грі з «Брюгге» (3:4).

Таким чином, аргентинський нападаник не допоможе своїй команді у  матчі Ліги чемпіонів з донецьким «Шахтарем», який відбудеться 21 листопада.

Лаутаро Мартінес цього сезону зіграв сім матчів, збив шість голів та віддав одну гольову передачу.

«Інтер» у поточному сезоні Ліги чемпіонв набрав нуль очок: окрім раніше згаданої поразки від «Брюгге», міланський гранд таокж поступився «Реалу» з рахунком 1:2.

«Шахтар» же за дві гри заробив чотири очки завдяки перемозі над АЕКом (3:1) та нічиїй з ПСВ (1:1).

До слова, головний тренер «Бенфіки» Марко Сілва підтвердив, що Анатолій Трубін зіграє у матчі другого туру лігіи Єврои з «Селтіком».

До слова, «Шахтар» переграв АЕК з рахунком 3:1 в рамках другого туру груового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що ЛАСК та «Ліверпуль» влаштували шоу на дев'ять м'ячів у Лізі чемпіонів – хетр-трик з асистів оформив ексгравець «Кривбаса» Іван Дібанго.

Теги: ФК Інтер (Мілан) ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Лаутаро Мартінес футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У шести з 18 поєдинків другого туру Ліги чемпіонів команди забили щонайменше п’ять голів
Хокейні рахунки на футбольних полях Ліги чемпіонів 2026/27. Підсумки другого туру
Сьогодні, 11:23
Стівен Джеррард завершив кар'єру у січні 2017 року
Стівен Джеррард розповів, як покарав би «Манчестер Сіті» за порушення фінансових правил АПЛ
13 жовтня, 19:12
Суринам неодноразово потрапляв у сутички на футбольному полі
Матч Ліги націй КОНКАКАФ завершився масовою бійкою
6 жовтня, 23:12
Ніко О'Райлі підтримувати команду на відстані
Збірна Англії зазнала чергової втрати перед поєдинками Ліги націй
2 жовтня, 14:00
Україна розпочала Лігу націй перемогою над Угорщиною
Стала відома заявка збірної України на гру з Грузією в Лізі націй
28 вересня, 09:54
Лауренціу Регекампф має непросту історію співпраці з «Університатею»
«Університатя Крайова» Романчука вимагає відсторонення нового тренера суперників: деталі скандалу
25 вересня, 16:24
Андреа Мальдера здивував кадровими рішеннями
Мальдера відсіяв Яремчука та трьох «динамівців» на матч Ліги націй проти збірної Угорщини
25 вересня, 10:29
Кіліан Мбаппе став чемпіоном світу в 19 років
«Мбаппе час прокидатися». Чемпіон світу-1998 розкритикував форварда за брак титулів
24 вересня, 19:05
Богдан Бойко є президентом футбольного клубу «Харків»
Президент «Харкова» відреагував на інформацію, що він вирішив не повертатися в Україну
17 вересня, 15:23

Футбол

«Хетафе» після екскапітана «Реала» націлився на колишню зірку «Манчестер Юнайтед»
«Хетафе» після екскапітана «Реала» націлився на колишню зірку «Манчестер Юнайтед»
Український голкіпер розповів, чому зірвався його трансфер у «Вест Гем»
Український голкіпер розповів, чому зірвався його трансфер у «Вест Гем»
Зірка «Інтера» пропустить матч Ліги чемпіонів з «Шахтарем»
Зірка «Інтера» пропустить матч Ліги чемпіонів з «Шахтарем»
«Сельта» – «Ювентус». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги Європи
«Сельта» – «Ювентус». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги Європи
Тренер «Бенфіки» розповів, чи зіграє Анатолій Трубін у матчі з «Селтіком»
Тренер «Бенфіки» розповів, чи зіграє Анатолій Трубін у матчі з «Селтіком»
«Бенфіка» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги Європи
«Бенфіка» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua