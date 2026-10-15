Зірка «Інтера» пропустить матч Ліги чемпіонів з «Шахтарем»

Лаутаро Мартінес є найкращим бомбардиром неррадзурі в історії ЛЧ

Лаутаро Мартінес отримав травму стегна

Нападник «Інтера» Лаутаро Мартінес отримав ушкодження стегна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на клубну пресслужбу.

29-річний футболіст прпоустить найближчий місяць через розтягнення м'язів задньої поверхні лівого стегна, яке він отримав у грі з «Брюгге» (3:4).

Таким чином, аргентинський нападаник не допоможе своїй команді у матчі Ліги чемпіонів з донецьким «Шахтарем», який відбудеться 21 листопада.

Лаутаро Мартінес цього сезону зіграв сім матчів, збив шість голів та віддав одну гольову передачу.

«Інтер» у поточному сезоні Ліги чемпіонв набрав нуль очок: окрім раніше згаданої поразки від «Брюгге», міланський гранд таокж поступився «Реалу» з рахунком 1:2.

«Шахтар» же за дві гри заробив чотири очки завдяки перемозі над АЕКом (3:1) та нічиїй з ПСВ (1:1).

До слова, головний тренер «Бенфіки» Марко Сілва підтвердив, що Анатолій Трубін зіграє у матчі другого туру лігіи Єврои з «Селтіком».

До слова, «Шахтар» переграв АЕК з рахунком 3:1 в рамках другого туру груового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що ЛАСК та «Ліверпуль» влаштували шоу на дев'ять м'ячів у Лізі чемпіонів – хетр-трик з асистів оформив ексгравець «Кривбаса» Іван Дібанго.