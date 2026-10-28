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Стамбульське дербі скінчилося хаосом: «Фенербахче» та «Галатасарай» влаштували бійку

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Стамбульське дербі скінчилося хаосом: «Фенербахче» та «Галатасарай» влаштували бійку
Команди зчепилися між собою та не визнають свою провину в інциденті
фото: Euronews

Принциповий матч між турецькими командами завершився спробою фізичного конфлікту

Матч чемпіонату Туреччини між «Галатасараєм» і «Фенербахче» завершився перемогою господарів із рахунком 2:1, однак головною подією після фінального свистка стала масова сутичка за участю футболістів і представників обох команд. Про це повідомляє «Главком»

Шокуючий інцидент на полі

Після стамбульського дербі між «Галатасараєм» і «Фенербахче» спалахнув конфлікт, де і гравці, і працівники обох клубів завелися не на жарт. 

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Допис, поширений beIN SPORTS USA (@beinsportsusa)

«Галатасарай» стверджує, що напад стався з боку «Фенербахче»: футболіст суперника Арчі Браун фізично напав на капітана команди Абдулкеріма Бардакджі. Однак чинні чемпіони Туреччини відкинули заяву суперника й назвали її спробою вплинути на можливі дисциплінарні рішення. «Заява нашого суперника – яскравий приклад приказки: «Злодій першим кричить, щоб виставити господаря винним», – йдеться в повідомленні клубу. Там вимагають розслідування та дисциплінарних санкцій для винних. 

Також, за версією «Галатасарая», напругу розпалили самі гості ще до матчу. «Фенербахче» провокувало суперників жестами перед стартовим свистком та іншими діями, а господарі також розкритикували суддівство і поведінку кількох гравців «Фенербахче» – Арчі Брауна, Керема Актюркоглу та Мерта Хакана Яндаша.

Думки Арди Турана про матч

За протистоянням стежив і головний тренер «Шахтаря» Арда Туран, який раніше очолював «Галатасарай». Про це він розповів на пресконференції після матчу 1/8 фіналу Кубка України проти «Динамо».

«Я дивився вчорашнє протистояння, але встиг переглянути лише перший тайм. Як ви можете знати, я емоційна людина й дуже швидко піддаюся емоціям. Тому на другий тайм я перемкнувся на матч ПСЖ – «Ліон», адже паризький клуб зараз очолює добре знайомий мені Луїс Енріке», – пояснив Туран.

Нагадаємо, що матч Ліги націй КОНКАКАФ завершився масовою бійкою

Теги: Арда Туран бійка ФК Фенербахче «Ґалатасарай» футбол

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