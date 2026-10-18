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Тімур Тутєров дебютує в АПЛ – українець отримав місце у стартовому складі

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тімур Тутєров дебютує в АПЛ – українець отримав місце у стартовому складі
Тімур Тутєров минулого сезону виступав у складі «Ексетера»
фото: ФК «Сандерленд»

Тімур Тутєров проведе пеший матч у Прем'єр-лізі

Український вінгер Тімур Тутєров дебютує у Англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком».

21-річний футболіст вийде у стартовому складі «Сандерленда» на гру сьомого туру чемпіонату Англії з «Борнмутом», яка відубдеться 18 жовтня о 16:00 за Києвом.

У четверт Тутєров провів перший матч у кар'єрі в Лізі Європи: він з перших хвилин вийшов на поле у грі з «Торрренсе». Українець результативними діями відзначитись не зумів, втім допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Загалом на рахунку Тімура Тутєрова п'ять матчів у всіх турнірах, у яких він встиг відзначитись двома голами та двома гольовими передачами.

«Сандерленд» після шести матчів в АПЛ зумів заробити чотири очки, команда посідає 18-те місце турінрної таблиці.

Раніше Ілля Забарний висловився про те, чи заслуговує Усман Дембеле виграти «Золотий м'яч».

До слова, «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» у Прем'єр-лізі – гірники залишаються лідером турнірної таблиці УПЛ.

Нагадаємо, що «Кудрівка» сенсаційно розгромила «Буковину» у поєдинку УПЛ.

Теги: АПЛ футбол

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