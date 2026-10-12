Блискавичний Фельгауер та напружені розв’язки: результати п’ятого туру Бундесліги 2026/2027

Ігровий тиждень у Німеччині порадував вболівальників одразу кількома цікавими подіями

Після міжнародної паузи на збірні футболісти вже повернулися до ігор у національних чемпіонатах. У цьому огляді «Главком» розповість про основні матчі п'ятого туру Бундесліги.

Блискавичний рекорд Бундесліги

«Аугсбург» розпочав домашній матч проти «Баварії» з історичного досягнення. Робін Фельгауер відкрив рахунок уже на восьмій секунді зустрічі, забивши найшвидший гол в історії Бундесліги. Сталося це після розіграшу м'яча з центра поля. М'яч повернувся до Мануеля Ноєра, який спробував перекинути футболіста суперника, що наближався до нього, але влучив у Фельгауера. Той перехопив м'яч і відправив його в порожні ворота.

Попередній рекорд становив дев'ять секунд і належав одразу двом футболістам: Кевіну Фолланду, який забив за «Гоффенгайм» у 2015 році, та Каріму Белларабі з «Баєра», який відзначився у 2014-му. Проте історичний гол не допоміг «Аугсбургу» перемогти чемпіона: Ісмаель Сайбарі зрівняв рахунок на 55-й хвилині, Родріго Рібейру знову вивів господарів уперед, а Натаніел Браун на 80-й встановив остаточний рахунок 2:2.

«Вердер» епічно врятувався від поразки

«Боруссія» Дортмунд була за крок від п'ятої поспіль перемоги в чемпіонаті, проте «Вердер» зіпсував господарям вечір неймовірною кінцівкою. Після безгольового першого тайму команди довго не могли відкрити рахунок, а розв'язка настала лише за десять хвилин до завершення основного часу. Даніель Свенссон на 80-й хвилині вивів дортмундців уперед, а Ніко Шлоттербек через п'ять хвилин подвоїв перевагу після подачі з кутового.

Здавалося, що господарі вже не відпустять перемогу, однак бременці так не вважали. Людовіт Рейс скоротив відставання на 88-й хвилині, а колишній нападник «Боруссії» Ніклас Фюллькруг на 90+2-й замкнув подачу зі штрафного та врятував для «Вердера» нічию 2:2.

Гольові перестрілки туру

Одним із найрезультативніших матчів туру стала зустріч «Майнца» та «Баєра», в якій команди забили сім голів. Леверкузенці приголомшили господарів на старті: Роберт Андріх відкрив рахунок уже на п'ятій хвилині, а Патрік Шик за чотири хвилини подвоїв перевагу. Проте «Майнц» відповів дублем Касі до перерви, відновивши рівновагу, і після першого тайму інтрига залишалася максимально гострою.

У другій половині зустрічі «Баєр» знову перехопив ініціативу завдяки голам Джарелла Кванси та Мусси Діабі. Господарі не припинили боротьбу й скоротили відставання зусиллями Бенедикта Голлербаха на 90+2-й хвилині, проте врятувати бодай одне очко не встигли і програли 3:4.

Ще один результативний трилер розгорнувся в матчі «Гоффенгайма» та «Гамбурга»: гості вирвали перемогу 3:2 завдяки голу Міро Мугайма на 90+4-й хвилині.

Наступний тур пройде 16-18 жовтня. З усіма результатами матчів п'ятого тижня можна ознайомитися нижче.

Бундесліга 2026/2027. П'ятий тур

«Боруссія Дортмунд» – «Вердер» 2:2 (0:0)

Голи: Свенссон (80), Шлоттербек (85) – Рейс (88), Фюллькруг (90+2)

Падерборн – Штутгарт 0:2 (0:1)

Голи: Шабо (25), Фюріх (83)

Уніон – Ельферсберг 1:0 (0:0)

Голи: Бурджу (81)

Майнц – Баєр Леверкузен 3:4 (2:2)

Голи: Касі (33, 42), Голлербах (90+2) – Андріх (5), Шик (9), Кванса (55), Діабі (65)

Аугсбург – Баварія 2:2 (1:0)

Голи: Фельгауер (1), Рібейру (64) – Сайбарі (55), Браун (80)

Гоффенгайм – Гамбург 2:3 (1:1)

Голи: Борнаув (автогол, 45+6), Конте (53) – Поульсен (12), Моффі (83), Мугайм (90+4)

РБ Лейпциг – Айнтрахт 0:0 (0:0)

Кельн – Боруссія Менхенгладбах 2:1 (1:1)

Голи: Йоганессон (26), Ель–Мала (67) – Скаллі (39)

Фрайбург – Шальке 2:1 (1:1)

Голи: Еггештайн (10), Гото (85) – Караман (30)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що під час четвертого тижня Бундесліги Гаррі Кейн відзначився ювілейним голом.